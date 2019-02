Torino, bandiera francese in Università. Inammissibile per un'istituzione

Da oggi la bandiera francese sventola dalla finestra del rettorato dell'Università di Torino in segno di solidarietà alla Francia di Macron. "Vorrei vederne mille alle finestre", dice il rettore. A mia memoria, tuttavia, nessuna università francese ha esibito il nostro tricolore in occasione degli insulti rivolti da Macron al nostro Paese. La gravità della situazione sta in questo: l'università di Torino è organo dello Stato italiano, non di quello francese. Se il rettore avesse esposto il vessillo gallico in occasione - supponiamo - di una giornata di studio su Montaigne in collaborazione con l'università di Parigi, sarebbe stata un'azione ammirevole. Ma ora la situazione è diversa. Il rapporto tra Italia e Francia è assai teso. E quel gesto ha un chiaro significato politico, inammissibile per una istituzione dello Stato.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).