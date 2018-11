Torino, Sì Tav in piazza: l'apice dell'ottundimento

Torino, eccoli in piazza: "Sì Tav" e vessilli non dell'Italia, ma dell'Unione Europea del turbocapitale ad alta velocità. Pecoroni cosmopoliti sans frontières, al servigio del capitale liquido-finanziario. Desiderosi di vedere realizzato, ovunque e comunque, il dogma liberista della libera circolazione delle merci e delle persone mercificate. Una tragedia spacciata come promessa di felicità. L'apice dell'ottundimento.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).