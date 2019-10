Ue, Juncker si congeda: un momento felice e di sollievo momentaneo

Ebbene sì, talvolta giunge anche, sia pure raramente, qualche buona notizia. Capita sporadicamente, è vero. Ma quando capita occorre segnalarlo, con le parole del poeta: nunc est bibendum! In questo caso, la notizia in base a cui occorre giubilare riguarda il congedo di Juncker dal parlamento europeo. Juncker, lo sappiamo, è stato tra gli euroinomani più impenitenti. Ed è certo che, al suo posto, subentrerà un non meno radicale e incallito spacciatore di euroina a nocumento dei popoli europei. Tuttavia, lasciateci godere - benché sia poca cosa - il momento felice. È un momento, certo. Un sollievo momentaneo. Ma, ripeto, lasciatecelo godere appieno.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).