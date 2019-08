L'unica strada è ricucire con la Lega. Il M5s al bivio, rischio sparizione

È inutile negarlo. È evidente. Il 5Stelle ora è in posizione di vantaggio. Salvini ha fatto un grave, gravissimo errore. Un errore da principiante: mettere in crisi il governo gialloverde, innescando la crisi. Salvini, ex post, l'ha capito. Il 5Stelle deve rimettere in piedi il governo gialloverde, attribuendosene il merito. Quale merito? Di aver salvato il laboratorio populista, evitando il ritorno del vecchio ciarpame fucsia e azzurro, di sinistra e destra amiche dell'ordine dominante. Se invece il 5Stelle va col Pd, merita di sparire. Per sempre. E senza possibile ritorno. Perché? Perché consegna la Patria agli europeisti, globalisti e amici della finanza. Personalmente, ho fatto decine di convegni coi 5Stelle, dal 2013: no euro, no Europa, no globalismo, e soprattutto no Pd. Per anni. Il Pd era identificato - e giustamente - come il nemico principale. Ora si parrà la nobilitate del 5Stelle.





Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).

