Carola, Fusaro risponde a Repubblica. La verità sui rapporti con la Germania

In un suo articolo intitolato “Carola Rackete bersaglio sui social dopo la bufala degli ordini presi dalla Germania”, il rotocalco turbomondialista “La Repubblica” mi attacca: dice che è una bufala quella da me sostenuto, secondo cui il governo tedesco avrebbe detto a Carola di portare i migranti in Italia. Ma siamo sicuri che sia una bufala? Procediamo con ordine e con la forza della ragione socratica.

In questo video youtube Carola lo dice espressamente: “der deutsche Innenminister darauf bestanden hat, dass die Flüchtlinge in Italien registriert werden”, “il ministro dell’interno tedesco ha insistito affinché i rifugiati venissero registrati in Italia”. Per essere registrati in Italia dovevano, ovviamente, essere portati in Italia. E dunque? Come volevasi dimostrare: sembrava una eroina, una moderna Antigone, e invece rispondeva al governo tedesco e alle sue politiche.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).