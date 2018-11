Università italiana, benvenuti nel nuovo feudalesimo capitalistico

È ufficiale. Nell'ambito dell'università il personale precario supera ora per numero quello a tempo indeterminato. Benvenuti nel nuovo feudalesimo capitalistico. Nel nuovo quadro storico, la forma sociale del classismo presenta, in effetti, forti e inconfessabili analogie con la struttura feudale: l’oppressione passivamente subita dai dominati raggiunge un’intensità straordinaria, con il ritorno della corvée (stage, falso volontariato modello Expo di Milano, finti part time, ecc.) e con il riposizionamento del Servo in funzione di soggetto supplicante (“precario”, da prex, la “preghiera”) e non rivendicativo e con la ridefinizione del Signore come dominus absolutus, come feudatario svincolato e decisore autocratico. Il precario è ricattabile. E in ambito universitario vuol dire che non potrà mai contraddire nelle sue ricerche e posizioni l'ordine dominante.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).