Venezia,emblema della fragilità italica. Ma nell'estremo esce il meglio di noi

L'acqua alta che, in questi giorni, sta letteralmente sommergendo Venezia è una potente quanto dolorosa imago della situazione in cui versa il Paese. L'acqua sale e, impietosa, copre le vestigia della nobile e antica civiltà della Serenissima. Getta scompiglio nelle vite di chi abita il presente e, insieme, non lascia in pace neppure il passato: ne mette a repentaglio l'esistenza, travolgendo libri antichi e palagi densi di storia. Come già accadde con il terremoto di Lisbona del 1755, paradigma della catastrofe e del tentativo ermeneutico della filosofia di spiegarlo, anche a Venezia la responsabilità non è solo, né principalmente, della natura.

Dipende largamente, invece, dalla mano dell'uomo, dagli scempi che essa produce e dalla superficialità ottusa con cui tarda a intervenire ove necessario (il caso del Mose resta emblematico). Quale migliore immagine, dicevo, della tragedia in cui versa l'Italia tutta, con il suo continuo affondare, indegno del suo glorioso passato? Ma è in queste situazioni estreme che, accanto al peggio evidente, affiora anche - emerge, è il caso di dire - il meglio. L'eroica virtù altruista di chi non si arrende. Come l'elettricista che, precipitatosi a Venezia all'indomani dell'inondazione per dare una mano ai residenti in difficoltà, è stato poi immortalato sul treno, stremato per la fatica compiuta a beneficio di Venezia e delle sue genti.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).