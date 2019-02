Venezuela, il Parlamento Europeo fa passare il colpo di Stato atlantista come una liberazione

Il Parlamento Europeo è l'emblema di ciò che oggi l'Occidente chiama "democrazia" e che, in realtà, è l'antitesi di ciò che realmente è la democrazia come potere del popolo: il Parlamento Europeo è la copertura dell'oligarchia finanziaria delle classi dominanti. Ebbene, questa struttura farsesca, che si occulta dietro il nobilitante nome di democrazia, ora ha riconosciuto come Presidente del Venezuela un tale Guaidò: che nessuno - giova ricordarlo - ha mai eletto. E che è lì semplicemente perché, come a suo tempo Pinochet, è appoggiato dagli USA e dalla loro brama di sottomettere il mondo intero al loro dominio. La retorica di legittimazione, presso il popolo manipolato e - di più - rimbecillito ad arte dal messaggio a senso unico, è sempre la medesima: v'è un dittatore, novello Hitler da abbattere. V'è, poi, il popolo unificato mediaticamente (guarda caso, mai viene data la parola a un sostenitore del governo in carica): popolo che vuole abbattere il dittatore, ma da solo non riesce. Ed ecco che, per magia, il colpo di Stato atlantista passa per liberazione benefica del popolo venezuelano sottomesso. Nel trionfo, ancora una volta, della farsa.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).