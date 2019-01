Venezuela, Maduro patriota socialista. Guaidò strumento del golpe Usa

Successore di Chavez, Maduro, con tutti i suoi limiti, è un patriota socialista: che resiste al nuovo ordine mondiale e alla subalternità made in USA. Altro che rivolta del popolo, come la appella il pensiero unico! È un colpo di Stato fintamente voluto dal basso e realmente organizzato da Washington. Era da tempo che la monarchia talassica del dollaro non vedeva l'ora di rovesciare prima Chavez e poi Maduro. Dittatori? Macché. Socialisti e nemici giurati della americanizzazione del mondo. Ancora una volta agendo nel verso giusto, Putin appoggia Maduro e il Venezuela. E si rivela un punto di riferimento vero per gli Stati resistenti alla bieca mondializzazione a stelle e strisce. Forza Maduro, forza Venezuela!

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).