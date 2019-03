Clima, la lotta di Greta sui giornali?Per distrarre dalla battaglia sui salari

Vi svelo un segreto. Alla classe dominante non importa nulla del clima, che non si cura di distruggere in nome del profitto. Le interessa, invece, distrarre in ogni modo i dominati, di modo che non lottino mai contro la classe dominante e la contraddizione economica. È per questo che da giorni trovate la piccola Greta in tutte le prime pagine dei rotocalchi turbomondialisti al servigio della classe dominante cosmopolitica. Sono queste le rivolte che piacciono al capitale: quelle che non toccano il nesso di forza economico. Se Greta avesse protestato per i salari e contro il padronato cosmopolita, non sarebbe incensata come una eroina. Anzi, come le giubbe gialle, sarebbe demonizzata. Come facinorosa, come fascista e, dulcis in fundo, come antisemita.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).