Via della Seta, il futuro dell'Italia è euroasiatico. Basta imperialismo Usa

Si discute animatamente sull’affaire legato alla “via della seta”. Con prospettive e soluzioni, come sempre, diversificate. In un mondo perfetto – nella “kallipolis” di Platone, per intenderci – l’Italia, come ogni altra nazione, dovrebbe tenersi a distanza di sicurezza dai potentati egemonici, siano essi gli USA, la Cina o la Russia. Ma nel quadro del rapporto di forza realmente esistente, credo che sia un bene l’apertura alla Cina: specialmente se serve ad allentare il rapporto asfissiante e da colonia che ci lega al Leviatano del dollaro. Allentare, non cancellare: per cancellarlo occorrerebbe dismettere le più di 100 basi militari USA che occupano sciaguratamente il nostro territorio nazionale. Non di meno, guardo con fiducia a ogni sguardo eurasiatista, rivolto principalmente alla Russia e alla Cina: ossia a due potenze odiate da Washington e dalla sua orrenda “special mission” imperialistica. Il fatto che la stessa Washington, con il fare del colonizzatore nato per dominare, ora storca il naso rispetto all’apertura italiana alla Cina è significativo: è la prova che tale apertura è giusta e buona, perché lesiva dell’interesse USA e del rapporto tra il nostro Paese e la monarchia a stelle e strisce. Come si diceva un tempo, la Cina è vicina. E può, al pari della Russia, tenere a freno il delirio di onnipotenza imperialistica made in USA.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).