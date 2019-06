Visco e l'allarme spread. Ormai è evidente: è dittatura dei mercati finanziari

Così parlò Visco, come sempre allineato con l'ordine simbolico dominante a beneficio esclusivo della classe dominante: "Spread più alto se si alimenta la paura di un distacco dall'Europa". Ormai si è capito. Anche per un bambino è chiaro come il sole. Lo spread è semplicemente la voce del padronato cosmopolitico e dei suoi interessi. Si finge che vi sia una obiettiva necessità nelle cose, ma in realtà è solo la voluntas del ceto cinico degli incappucciati apolidi della finanza no border. È ormai evidente: è dittatura dei mercati finanziari.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).