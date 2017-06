Cesare Fiorio sta decisamente meglio. E' fuori pericolo

Cesare Fiorio sta decisamente meglio. Familiari, amici e tifosi, dopo un mese in forte apprensione, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.



A rivelarlo è il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, in un articolo per la sua rubrica "Lecce-Milano andata e ritorno" sul Quotidiano di Puglia.

L'ex direttore generale della Ferrari, ricoverato al Centro riabilitativo della Fondazione San Raffaele, nella campagna di Ceglie Messapica, è fuori pericolo e non vede l'ora di tornare nella sua Camarda, il nome della sua tenuta agricola, e alla sua nuova creatura, un secondo B&B.



ECCO L'ARTICOLO DI ANGELO MARIA PERRINO

SUL QUOTIDIANO DI PUGLIA