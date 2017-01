Le inutili domeniche ecologiche

Le domeniche ecologiche sono la risposta che alcune comuni, tra cui quello della Capitale, danno alle richieste dell’Unione Europea sulle PM10 ed NO2 cioè le cosiddette polveri sottili e il biossido d’azoto inquinanti emessi dalle auto.

Il problema c’è ed è importante la soluzione è ridicola.

Infatti, invece di progettare piani sistematici di controllo ed abbattimento di detti inquinanti si cede alla retorica dell’Unione Europea che intima di fissare quattro domeniche di chiusura della città ai veicoli privati nel periodo invernale.

Una misura demagogica ed inutile perché fissandole a priori non è detto che coincidano con giorni di effettivo inquinamento provocando, oltretutto, un danno a chi si deve spostare proprio di domenica per vedere familiari ed amici e magari abita in periferia.

Quindi la solita soluzione che serve a farsi belli a Bruxelles e al Comune, per darsi una apparente spolverata ambientalista mentre dal giorno dopo via ai soliti i problemi di inquinamento strutturale dovuto a imperizia ed inerzia delle pubbliche amministrazioni.

Ma la coscienza pseudo-verde è pseudo-salva, i soliti fanatici festeggiano e la maggioranza dei cittadini imbarca il nuovo diktat che non serve assolutamente a niente.