Michela Ponzani rovina Il Tempo e la Storia

Rai Storia è una delle poche trasmissioni che danno un senso al canone Rai pagato in maniera obbligatoria e bislacca e molte volte ingiusta.

Le prime tre serie de Il Tempo e la Storia di oltre 400 puntate sono state condotte dal bravo e competente Massimo Bernardini successivamente, successivamente, con la direzione de Daria Bignardi, da Michela Ponzani e qui sono cominciati i guai. Perché in Rai se c’è un programma che funziona bene lo si fa fuori.

Infatti la Ponzani ha portato cambiamenti stilistici in peggio: dal divano alla cattedra forse per segnare la sua distanza; colonna sonora diversa ma soprattutto una conduzione guidata più dalla politica che dalla scientificità che un programma storico dovrebbe avere.

La Ponzani, figlia di un vigile urbano di Roma, femminista, ha un dottorato in Storia con una tesi sulla strage delle fosse ardeatine e tutte le trasmissioni sono segnate ideologicamente. Il suo è un continuo attacco alla Storia italiana recente, a partire dall’epoca colonialista per concentrarsi contro l’ Italia fascista e i suoi intellettuali come D’Annunzio o i suoi movimenti, come Il Futurismo.

Ogni fatto della Storia italiana recente è letto unicamente tramite il filtro dell’ideologia di sinistra e così ogni attività italiana, ad esempio la conquista della Libia, è sminuita se no apertamente irrisa.

Non solo io mi sono accorto di questa distruzione di un programma che funzionava, come detto, molto bene.

Vi sono state polemiche sui Social e ad esempio su Il Fatto Quotidiano che non può essere tacciato di “destra”:

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/02/il-tempo-e-la-storia-il-nuovo-corso-voluto-da-daria-bignardi-non-funziona-senza-bernardini-e-diventato-uno-scialbo-bignami/3162815/

Naso in questo articolo contesta non la linea politica ma il finto giovanilismo della conduttrice che semplifica eccessivamente ogni concetto distruggendo l’atmosfera magica creata da Bernardini.