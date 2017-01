Youtube: attenti alle fregature!

I cosiddetti social sono dei servizi che ormai tutti usano allegramente ed invece bisognerebbe fare una grande attenzione.

Uno dei motivi è che i nostri dati vanno in pasta ad operatori che ci possono fare praticamente tutto e nessuno legge i chilometrici contratti riportati in formato lillipuziano.

L’altro fatto è che i social sono velocissimi a fare iscrivere e poi lentissimi, quando non è invece proprio impossibile, a fare decadere l’iscrizione.

Il motivo è ovvio: lo scopo dei social è avere più traffico possibile non importa quale.

È ben noto, ad esempio, che anche se si segnala al famoso Facebook un gruppo o un post che viola chiaramente le “regole” della civile convivenza quasi mai tale azione trova un seguito e dopo poco FB ci invia un gentile messaggio che è tutto a posto mentre invece abbiamo segnalato magari un video che incita alla violenza e all’odio.

Invece il caso di YouTube è ancora peggiore.

YouTube infatti è stato acquistato da Google nel 2006 ed allora sono cominciati i guai.

Infatti i tre fondatori avevano messo su un sistema e relativi account che da un certo punto in avanti non sono stati più pienamente riconosciuti da YouTube con il bel risultato che molti utilizzatori si sono trovati espropriati del proprio account con dei video che magari volevano togliere perché non più appropriati e che invece ancora persistono in Rete.

Dal suo punto di vista poi, Google è tutt’altro che all’avanguardia tecnicamente.

Chiunque abbia avuto a che fare con i famigerati account si è reso conto di quante imperfezioni tecniche ci siano nell’analisi delle funzionalità del prodotto stesso.

Infatti i “tecnici” di Google e YouTube hanno pasticciato parecchio in tal senso e a livello mondiale le proteste di utenti imbufaliti per i malfunzionamenti crescono di giorno in giorno.

Questo ci dovrebbe fare capire non solo l’utilità dei social ma anche l’enorme pericolo che c’è nell’affidare le proprie cose a loro.