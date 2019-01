Filma la vicina sotto la doccia:assolto,ma nessuno può improvvisarsi paparazzo

Un trentasettenne milanese è stato assolto dalla Corte di Cassazione dall'accusa di aver fotografato e filmato la vicina di casa che usciva nuda dalla doccia della sua abitazione senza preoccuparsi della finestra del bagno priva di tende.

La notizia ha destato non poco scalpore nell'opinione pubblica, perché sembrerebbe che tale verdetto abbia sancito definitivamente l'addio alle speranze di vedere tutelata la nostra privacy almeno tra le mura domestiche.

Ma in realtà non è così, perché se vi può consolare la privacy è e resta un diritto fondamentale, e questa sentenza non conferisce la licenza di guardone o paparazzo a nessuno.

Infatti, nel caso trattato dalla Cassazione, i giudici erano chiamati a stabilire se l'imputato avesse commesso o meno il reato di interferenze illecite nella vita privata previsto dall'art. 615 bis del Codice Penale, e la sua assoluzione pare in effetti motivata in quanto l'uomo ha effettuato le riprese utilizzando un comune telefonino in grado di fotografare e filmare quello che normalmente è possibile vedere ad occhio nudo, e non si era dotato di speciali strumenti tecnologici, come ad esempio un teleobiettivo o un potente zoom in grado di ingrandire in modo significativo le immagini a tal punto da risultare invasivo all'interno dell'abitazione della donna, nel qual caso si sarebbe peraltro potuto configurare il reato di violazione di domicilio. Quindi almeno in questo caso, una condanna per questo tipo di reato da parte della Suprema Corte non ci stava.

Quello però che non viene rilevato nella sentenza, è invece la palese violazione della normativa sulla protezione dei dati personali che comunque dai fatti risulta essere stata commessa filmando la donna a sua insaputa e senza il suo consenso, infatti come previsto dall'art. 13 del GDPR è lecito trattare dati personali, filmati e fotografie comprese, solo informando preventivamente l'interessato e ottenendo da quest'ultimo il suo esplicito consenso, cosa che nel caso di specie la donna non risulta aver affatto dato, tanto è che la questione è finita nei tribunali.

Solo in rarissimi casi potrebbe essere lecito per qualcuno effettuare delle riprese senza il consenso dell'interessato, come ad esempio nell'esercizio del diritto di cronaca oppure nello svolgimento di indagini giudiziarie, ma l'imputato non era ne' un giornalista ne' un poliziotto o un investigatore privato in possesso di licenza prefettizia.

Di regola, filmati e foto scattate in maniera fraudolenta devono quindi essere distrutti e sono inutilizzabili ai sensi del GDPR, fermo restando che chi le detiene o addirittura pensasse di diffonderle su web o social rischierebbe pesanti sanzioni da parte del Garante della Privacy o di dover risarcire i danni cagionati ai malcapitati.

Pertanto, seppure in questo caso l'assoluzione dall'accusa del reato di interferenze illecite nella vita privata sia motivata, ciò non toglie che si tratti comunque di una grave violazione della privacy, che purtroppo non è stata finora evidenziata dai media, con il rischio che molte persone pensino erroneamente che d'ora in possano improvvisarsi guardoni o detective e che siano autorizzate a filmare e fotografare chicchessia e in ogni luogo a insaputa dei diretti interessati senza preoccuparsi di informarli e chiedere loro il preventivo consenso.

Nicola Bernardi, Presidente di Federprivacy - @Nicola_Bernardi