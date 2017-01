La Russia divide l’amministrazione Trump

Chi comanda in politica estera nell’amministrazione di Donald Trump? Per ora il quadro è confuso. Gli uomini di Trump vanno contro alle posizioni dello stesso presidente. E ancora una volta è la Russia a dividere.

Donald Trump ha sostenuto per tutta la campagna elettorale, e anche dopo la sua elezione, che Putin è un partner affidabile e bisogna rilanciare le buone relazioni con la Russia. L’opzione Mosca the first (nel senso di primo obiettivo della diplomazia americana) si scontra però con le dichiarazioni degli uomini scelti da Trump ai vertici dell’amministrazione degli Stati Uniti.

Il generale James Mattis, futuro Segretario alla Difesa, ha detto in un’udienza al Senato americano che la Nato affronta la sua più grave minaccia dalla Russia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Vladimir Putin, ha spiegato Mattis, sta cercando di dividere i Paesi membri della Nato. Allo stesso modo Mike Pompeo, messo da Trump a capo della Cia, ha detto che Mosca è una minaccia per l’Europa.

I falchi della imminente amministrazione Trump mandano segnali di guerra a Mosca ma anche allo stesso presidente americano che a breve entra in carica. Non sarà facile per lui tenere a bada gli stessi suoi uomini. Dal comportamento della politica estera americana nei prossimi mesi vedremo se ha prevalso la linea Trump di buone relazioni con Mosca o quella più dura dei “duri” del governo Usa. Per ora è certa una cosa: la Russia non è ancora riuscita a dividere i Paesi della Nato ma sembra riuscire bene a dividere l’Amministrazione non ancora insediata di Donald Trump.