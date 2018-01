Black Future Social Club: Netflix lancia il locale del futuro al Base Milano

Dopo la pioggia di statuette per Netflix agli Oscar 2017, i diffidenti di allora dovettero riconoscere agli “imperatori dello streaming” il podio da surfisti del futuro. In Italia i millennials hanno fatto di Netflix il pane quotidiano e lo ha dimostrato l'assalto al Base Milano per il Black Future Social Club dello scorso weekend. In realtà la cena sociale futurista – accesso prioritario a chi aveva almeno 1000 follower su Instagram – era il pretesto per promuovere Black Mirror, l'imperdibile serie tv approdata sulla piattaforma di streaming.

Il Black Future Social Club, oltre a farci ritrovare quel clima di socialità che dovrebbe essere il polso di un evento nato su Facebook, ci solletica qualche riflessione sul colosso americano che l'anno scorso ha prodotto mille ore di contenuti originali e ci farebbe dirottare ben volentieri il canone televisivo estorto dal Servizio Pubblico in Italia.

La crescita di abbonamenti nel nostro Paese dimostra come la pay tv tradizionale debba affilare le armi se facciamo previsioni a corto raggio. Netflix player indiscusso del futuro prossimo?

Sarà una spina nel fianco per i competitor, soprattutto in termini di produzione di contenuti di qualità. L'aumento recente del canone di abbonamento nella fascia medio-alta è proporzionale ad investimenti più sostanziosi in produzioni originali, inclusa anche l'Italia e il suo cinema.

Netflix ha ringiovanito la serialità in tv e produzioni come Black Mirror restano delle parabole sul futuro, che a volte ci sembra incerto, come un buco nero, con quelle piccole e grandi ossessioni orwelliane che ci fanno sentire spiati dal Big Brother di 1984.

Chissà che la prossima volta non ci si ritrovi al Black Future Social Club per prendere parte al casting di una produzione di Netflix. Dopotutto, quando “il futuro è servito”, valgono sempre le parole del saggio Alan Kay: "Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo".