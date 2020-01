Agevolazioni per investimenti: come utilizzarle per ridurre il carico fiscale

Investire in innovazione, insieme alla ricerca scientifica e allo sviluppo delle conoscenze, è determinante per la crescita delle imprese e di tutto il sistema economico italiano.

Tendenzialmente, le aziende che non investono in innovazione, sono destinate a sparire dal mercato nel giro di 5 anni. Consapevole di questa tendenza, con la nuova Legge di Bilancio, vengono confermati e prorogate le agevolazioni fiscali finalizzate ad incentivare le imprese ad innovarsi, ad espandersi e al contempo ridurre il carico fiscale.

Investire in innovazione: il capitale umano

Il capitale umano è alla base dell’innovazione di ogni impresa. Sarebbe solo controproducente creare un processo produttivo - innovativo e tecnologico - e non saperlo esercitare perché il personale non è in grado.

Viene confermato anche per il 2020, pertanto, il bonus riconosciuto alle imprese che investono sulla formazione dei propri dipendenti, attraverso specifici corsi finalizzati ad aumentare la loro capacità digitale.

Si tratta di un bonus, variabile dal 30 al 50% sugli investimenti effettuati, in base alla grandezza dell’impresa: più piccola è, maggiore sarà il bonus a lei riconosciuto. La novità apportata dalle nuova Legge di Bilancio, riguarda l'incremento del bonus al 60%, qualora gli investimenti sulla formazione siano indirizzati al personale svantaggiato.

Investire in innovazione: ricerca e sviluppo

Ricerca e sviluppo sono fondamentali per innovare un’azienda: è solo grazie alla ricerca che è possibile fare esperimenti e immettere nel mercato nuovi prodotti differenzianti rispetto alla concorrenza. È stata introdotta un’agevolazione per tutti gli investimenti effettuati in Ricerca e Sviluppo finalizzati alla realizzazione di prodotti che dovranno incentivare l’utilizzo di sistemi ecologici ed innovativi.

L'agevolazione - novità del 2020 - riguarda anche le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

In base alla tipologia di spesa, il bonus può variare dal 6% al 12%.



Investire in innovazione: i beni dell’impresa

Attrezzature, pc, software destinati a far crescere ed innovare l’impresa. Nel 2020, sarà più semplice acquistarli. Grazie alla nuova Legge di Bilancio, le imprese che investono in beni strumentali, destinati ad essere utilizzati per esercitare la propria attività imprenditoriale (anche professionale), possono beneficiare di una specifica agevolazione fiscale.

Si tratta anche qua di un bonus variabile, stavolta, in base agli investimenti: più i beni strumentali acquistati sono tecnologicamente avanzati, maggiore sarà l'agevolazione. Varia, infatti, dal 40%, sul costo di acquisto per gli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico, al 6% per tutti le altre tipologie di beni.

Duplice risultato: investimento in innovazione ed abbattimento

Tutte e tre le agevolazioni vengono riconosciute sotto forma di credito d’imposta, il che comporta un duplice vantaggio:

investimento ed innovazione per l’impresa;

riduzione del carico fiscale.

Questo perché il credito d’imposta può essere definito come uno sconto applicato sulle tasse da versare al Fisco italiano. Praticamente, quella percentuale di investimento che lo Stato restituisce, viene utilizzato per ridurre le imposte a debito. Vanno a compensare l’imposta debito, qualsiasi essa sia, in dichiarazione e indicandolo nel modello F24.

Possono beneficiare delle agevolazioni tutte le imprese che sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e in regola con le sicurezze in materia di lavoro. Non possono beneficiare, invece, tutte quelle imprese in crisi o interdette.

