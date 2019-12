L’importanza di sviluppare l’intelligenza fiscale

Secondo la ricerca condotta nel 2017 da Index Research, sei italiani su dieci credono di conoscere tutto ciò che c’è da sapere sul Fisco. Uscendo per strada e parlando con loro si intuisce fin da subito che - tutti si lamentano per le tasse elevate - ma nessuno riesce a trovare un rimedio per abbattere il carico fiscale.

È come se la maggior parte degli imprenditori italiani si sia arresa all’impotenza, senza far valere il proprio diritto di ottenere un lecito risparmio d’imposta di fronte a una pressione fiscale abnorme.

La pressione fiscale in Italia è alle stelle e di certo non lo scopriamo ora, visto che ormai da anni è in aumento continuo. Ma la colpa non è solo dei governanti che - normativa dopo normativa - hanno aumentato il carico fiscale.

Se la tassazione è elevata, è anche perché in realtà esiste un modo giusto e uno sbagliato di pagare le tasse. Purtroppo, la maggior parte di imprenditori e professionisti, ad oggi, le ha pagate e le sta pagando nel modo sbagliato, finendo per essere sommersa da tasse e senza sapere neppure cosa realmente stesse pagando.

In molti casi, infatti, per mancanza di tempo o per impossibilità, non si è sviluppata quella che possiamo definire intelligenza fiscale, che fa riferimento a un diverso modo di pensare il rapporto con il Fisco.

Oggi l’imprenditore non deve badare solo a fatturare o solo alla crescita della propria attività ma deve porre attenzione anche ai margini e alle tasse, che poi sono il vero problema di qualsiasi azienda italiana.

L’imprenditore deve imparare ad approfondire in prima persona la materia fiscale e a sviluppare quel tipo di intelligenza che gli consente di individuare quelle strategie di pianificazione fiscale che molto spesso il commercialista per ragioni di tempo, di propria convenienza o di preparazione inadeguata, tende ad evitare, a discapito dell’imprenditore.

Ma per fare questo è necessario partire dalla concezione che il responsabile della condizione fiscale attuale è lo stesso professionista o imprenditore e l’unico modo per pagare meno tasse è sviluppare un’adeguata mentalità, non imbarcarsi in rischiose pratiche borderline.

Se si comprendono queste piccole - ma importanti consapevolezze - riuscire ad instaurare un rapporto amichevole e positivo con il Fisco sarà più semplice.

