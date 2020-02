Pianificazione fiscale strategica: ridurre le tasse e combattere la burocrazia

Secondo l’ultima rivelazione della Banca Mondiale, l’Italia si trova al 128° posto nel mondo per pagamento delle imposte, con 238 ore necessarie per pagare le tasse di una impresa tipo, il 50% in più delle 159 ore della media Ocse.

A tutto ciò si aggiunge un tax gap, cioè la differenza tra imposte pagate ed evase, di 17,3 miliardi e il tax rate - aliquota fiscale complessiva - che pesa sull'utile delle imprese per 59,1%.

Dalla lettura di questi numeri qualsiasi imprenditore penserebbe che la miglior soluzione per fare impresa è andare all'estero. Eppure anche in Italia, un paese sommerso da tasse e burocrazia asfissiante, è possibile fare impresa.

Per uscire da questo alveo nero ogni imprenditore deve attuare un'adeguata pianificazione fiscale strategica.

Pianificazione fiscale strategica: ecco cos’è

La pianificazione fiscale non è altro che uno strumento grazie al quale è possibile calcolare la tassazione in capo alla propria impresa molto tempo prima. Pianificare non significa eludere o evadere - significa creare una reale strategia di crescita aziendale che si attua al fine di ottenere, in maniera onesta e legale, una riduzione dell’imposizione fiscale attraverso l’utilizzo di appositi strumenti.

Utilizzare il marchio dell’azienda, ad esempio, oppure il TFM (Trattamento di fine mandato) o adeguare la propria forma giuridica sono solo alcuni degli strumenti per ridurre in maniera fiscalmente inattaccabile le tasse.

Grazie alla sua attuazione si evitano le due situazioni più sgradevoli per qualsiasi imprenditore e professionista:

arrivare a ridosso del pagamento degli F24 e vedersi sommerso dalle tasse;

avere la cassa vuota e non poterle pagare contribuendo ad aumentare il tax gap.

In passato, la pianificazione fiscale era uno strumento utilizzato solo dalle grandi aziende strutturate, oggi però la competizione e le normative sempre più stringerti obbligano anche le piccole e medie imprese a doversi occupare dei propri numeri e della pressione fiscale.

Non possiamo aspettare che sia lo Stato ad abbassare le tasse, siamo noi imprenditori ad essere responsabili per noi stessi di questo cambiamento, trovando, con la giusta guida le soluzioni lecite per ridurre il carico del fisco e tornare a prosperare.

Ad oggi sono tante le imprese che, avvalendosi di professionisti specializzati, grazie alla pianificazione fiscale, sono riuscite a abbattere il carico fiscale della propria azienda e, al contempo, blindare il proprio patrimonio che sia personale o aziendale.

Soluzione Tasse - fondata da Gianluca Massini Rosati - è la società di riferimento per la pianificazione fiscale in Italia. Si avvale di un pool di 35 commercialisti presenti in tutta Italia, specializzati nel risparmio fiscale che guidano costantemente imprenditori e professionisti verso le strategie più adeguate alle proprie esigenze per abbattere legalmente il carico fiscale.