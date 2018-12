Capelli setosi e lucenti grazie all'olio cocco

Capelli splendidi? Prova l'olio di cocco e non te ne pentirai!

Capelli morbidi, setosi, sempre lucenti e in ordine, praticamente il sogno di tutte le donne. Difficile ma non impossibile grazie all’olio di cocco, una vera e propria panacea per la chioma. Capelli secchi e sfibrati? Problemi di doppie punte? Forfora? Come domare il crespo? La risposta è una sola: olio di cocco!

Scopriamo insieme le sue caratteristiche e tutti i segreti per utilizzarlo al meglio.

Olio di cocco: cos’è?

È un olio vegetale ottenuto dalla spremitura della polpa di cocco essiccata. Sono le sue proprietà organolettiche a renderlo così speciale; si tratta infatti di un olio ricco di grassi e sostanze nutritive, di tipo sia idratante che emolliente. È un olio naturalmente ricco di vitamine E, una sostanza particolarmente importante per i capelli così come in generale per la nostra salute, in quanto ricca di antiossidanti che contrastano i radicali liberi.

È ricco di acidi grassi saturi, fra i quali l’acido laurico. Si tratta di un acido particolarmente noto per le sue proprietà curative: stimola la rigenerazione naturale della fibra dei capelli; è utile anche per la cura della pelle e ha un alto potere antimicotico e antifungino.

La combinazione di acido laurico e vitamina E stimola la ricrescita, in particolare durante i periodi di maggiore stress quando la caduta dei capelli è più frequente.

Olio di cocco: i benefici per i capelli. Dove trovarlo?

L’olio di cocco è in grado di trattenere l’umidità su ogni ciocca ripristinando il giusto grado di idratazione; in questo modo il capello viene completamente ristrutturato.

Consigliato anche se non si hanno problemi in quanto utile per mantenere i capelli forti e in salute.

Lo si può trovare in erboristeria, nei negozi che vendono prodotti di bellezza e anche nei supermercati più forniti.

Fare molta attenzione a scegliere un prodotto che sia al 100% naturale, che riporti la dicitura “vergine” o “extravergine” o anche “purezza al 100%”.

Leggere attentamente gli ingredienti riportati in etichetta; con questi piccoli ma importanti accorgimenti si potrà essere certi di utilizzare un prodotto naturale non mescolato ad agenti chimici di origine industriale.

Ora che conosciamo le proprietà e i benefici dell’olio di cocco non si potrà più farne a meno facendolo diventare un componente essenziale della haircare routine settimanale.

Ricetta per un impacco ristrutturante da applicare una volta a settimana sui capelli.

Mescolare tre cucchiai di olio di cocco puro con due cucchiai di miele e uno di yogurt bianco intero. Per capelli grassi aggiungere anche un cucchiaio di aceto di mele.

Ridurre le dosi se i capelli sono corti o aumentare se sono molto lunghi.

Applicare il composto ottenuto avendo cura di distribuirlo per tutta la lunghezza evitando di andare troppo vicino alle radici per non ingrassare il capello. Avvolgere la chioma nella pellicola trasparente e tenere in posa per 30 minuti. Procedere infine con il lavaggio abituale. Ľ effetto ottenuto sarà a dir poco strepitoso!