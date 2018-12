Maschere di bellezza, ecco come utilizzarle al meglio

Le maschere di bellezza per il viso, se applicate con costanza, offrono dei risultati davvero sorprendenti e cosa ancor più importante, duraturi.

Si tratta di un trattamento che fa molto bene alla nostra pelle e che proprio in virtù della sua composizione permette a determinati principi attivi di penetrare in profondità. A seconda della tipologia di maschera (riequilibrante, purificante, antiage, etc.) si otterrà un preciso e specifico effetto; è molto importante scegliere la maschera più appropriata al nostro tipo di pelle e alla tipologia di trattamento che vogliamo regalarle.

Maschera per il viso: quale scegliere, quante volte applicarla?

Ci sono tantissime tipologie di maschere per il viso: da quelle in tessuto a quelle in tnt (tessuto non tessuto) già imbevute di prodotto, da quelle in gel a quelle fatte con i derivati dell’argilla e molte altre ancora.

Riguardo ai tempi di applicazione, salvo indicazioni diverse e specifiche del prodotto, la maschera viso è bene applicarla una volta a settimana, dopo aver adeguatamente preparato la pelle con un leggero scrub che libera i pori e rimuove le impurità in superficie.

Argilla, il segreto di bellezza che non passa mai di moda.

Solitamente l’argilla è conosciuta per il suo effetto antinfiammatorio, ma ci sono diversi tipi di argilla, ognuna con le sue proprietà, per questo è importante scegliere quella che fa per te.

Ľ argilla verde è l’ideale per purificare, mentre quella bianca è indicata per le pelli sensibili, infine quella rosa è perfetta per chi ha una pelle non più giovanissima.

Per utilizzare al meglio le maschere all’argilla è importante tenere a mente alcuni fattori essenziali:

Il tempo di posa: quando la maschera cambia consistenza e diventa più dura allora è arrivato il momento di rimuoverla. In ogni caso è sempre meglio non superare i dieci minuti.

Applicazioni per zona: ogni zona del viso ha le sue esigenze, per questo potete applicare ad esempio l’argilla verde nella zona T, più soggetta alle impurità e l’argilla bianca o rosa, a seconda del caso, sul resto del viso.

Idratazione: che abbiate la pelle grassa, mista o secca, dopo una maschera all’argilla è sempre importante idratare il viso con tonico e siero dedicati.

Ci avviciniamo al periodo delle feste, quindi niente di meglio che una maschera detox per detossinare e illuminare il nostro viso così da farlo risplendere nelle serate mondane, ma anche durante i cenoni in famiglia.

La ricetta di bellezza:

Prendere una tazza da caffè e riempila con dell’argilla verde; rovesciare il contenuto in un recipiente di plastica o ceramica e aggiungere dell’acqua tiepida; mescolare con un cucchiaio in legno fino a ottenere un composto cremoso e facile da spalmare. Non utilizzare l’acqua del rubinetto: l’ideale sarebbe l’acqua di rose o comunque un idrolato proveniente da piante e fiori, come la lavanda che aiuta nel processo di purificazione. Se proprio non si ha a disposizione uno di questi prodotti allora optare per l’acqua minerale naturale.

Il tocco magico? Alcune gocce di olio essenziale di tea tree oil, l’ideale quando si tratta di disintossicazione.

Una volta ottenuto il composto applicare sul viso e lasciarlo asciugare; quando sarà secco e duro allora sarà arrivato il momento di rimuoverlo con dell’acqua calda.

Procedere a picchiettare il viso con il tonico e successivamente applicare il siero o la crema che si usa abitualmente.