Natale? Bastano 5 mosse per essere perfetta

Natale è vicino: per mani curate, capelli in ordine e viso pulito, bastano pochi minuti e i giusti accorgimenti

Ecco una tabella di marcia per arrivare splendide splendenti alle feste di Natale e Capodanno.

Viso e Collo: è importante preparare la pelle ai trattamenti successivi: in caso di punti neri o piccoli brufoli è consigliabile posare sul viso, per qualche minuto, un asciugamano bagnato con acqua calda, così da aprire i pori della pelle.

Per rivitalizzare e levigare il viso è necessario uno scrub. In commercio ne esistono moltissimi ma consiglio per una veloce ricetta casalinga di mescolare un cucchiaio di miele a uno di zucchero in modo da creare un impasto con cui massaggiare con movimenti circolari il viso umido. In caso di pelle grassa o mista si può aggiungere alla miscela qualche goccia di limone mentre se presenta delle impurità, si possono aggiungere delle gocce di olio essenziale di lavanda.

Con il freddo gelido dei mesi invernali solo la crema non basta; è importante, periodicamente, fare una maschera idratante, emolliente ed energizzante che doni nuovo vigore e luminosità al viso. Buona abitudine, per affrontare l’inverno senza traumi per la pelle del viso e del collo ripeterla ogni 15 giorni.

Le mani sono il nostro biglietto da visita, ma spesso tendiamo a trascurarle; per avere mani sempre curate e a prova di freddo servono pochi semplici accorgimenti. Con il semplice olio di oliva una volta a settimana, fare impacchi per circa dieci minuti in modo da rendere la pelle del palmo più morbida e le unghie rinforzate. Immancabili anche altri oli vegetali: macadamia, enotera, mandorle, avocado tutti ricchi di acidi grassi polinsaturi, che mantengono morbida la pelle.

Capelli: per averli morbidi e lucenti un impacco a base di olio di cocco prima dello shampoo è molto utile soprattutto in caso di chiome molto secche e crespe. L’olio di cocco è infatti un ingrediente davvero miracoloso per i capelli, per vedere gli effetti e i benefici basterà ripetere questo impacco 3 volte al mese.

Labbra: anche le labbra meritano tutta la nostra attenzione è necessario iniziare con uno scrub per un’azione esfoliante, emolliente e idratante per eliminare le pellicine secche. Lo scrub è fondamentale per la preparazione al trucco. Fare inoltre un impacco con il burro di Karitè puro, meglio se biologico, oppure usare una goccia come burro cacao per labbra screpolate e come protettivo dal vento.