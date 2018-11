Pelle rilassata e spenta? Nessun problema, ecco i segreti del metodo PESCA

La pelle del viso e del collo hanno perso tono ed elasticità? Ti sembra quasi di non riconoscere più il tuo volto allo specchio? Niente paura, ti spiego cosa sta succedendo e ti svelo alcuni rimedi semplici e naturali per aiutarti a ritrovare la bellezza perduta!

Prima di cominciare voglio dirti che è assolutamente comune il fatto che con il tempo la pelle, in particolare quella del viso e del collo, tenda a rilassarsi, si tratta di una conseguenza perfettamente naturale del nostro processo di invecchiamento, qualcosa che fa parte di noi. Quello che possiamo fare è contrastare e ritardare questo processo con dei piccoli accorgimenti, ma anche accelerarlo se conduciamo uno stile di vita sregolato o dedito agli eccessi!

In natura e in cosmetica possiamo trovare tutto l’aiuto di cui abbiamo bisogno per sostenere la nostra elasticità cutanea e quindi non è assolutamente necessario ricorrere ai bisturi o al medico chirurgo per dei trattamenti estetici.

Con questo articolo voglio svelarvi il mio metodo in cinque punti, l’ho chiamato PESCA, un frutto che viene spesso associato alla pelle del viso. Sono certo infatti che ti sarai ritrovata tantissime volte a esclamare: “Quanto mi piacerebbe avere una pelle di pesca!”.

Se è così allora non perderti neanche uno di questi importantissimi consigli!

Prevenzione

P come prevenzione, ma anche come protezione. Dobbiamo proteggere la nostra pelle e prevenire i danni causati dai raggi UVA e UVB, non solo in estate ma durante tutto l’anno. I raggi ultravioletti infatti stimolano la produzione di radicali liberi che vanno a intaccare le fibre di collagene ed elastina. Il collagene e l’elastina sono responsabili della tonicità e della struttura della nostra pelle, costituiscono quasi il 25% di tutte le proteine presenti nel nostro corpo e man mano che invecchiamo il loro numero diminuisce. Per questo è importante utilizzare al mattino, prima di uscire da casa, delle creme protettive che possano fungere da barriera per i danni ultravioletti. Allo stesso modo alla sera non dimentichiamo di utilizzare dei prodotti appositamente pensati per stimolare la produzione di collagene e prevenire i danni causati dai radicali liberi.

Equilibrio

E come equilibrio. Possiamo utilizzare tutte le creme del mondo ma se conduciamo uno stile di vita poco sano e dedito agli eccessi difficilmente otterremo dei risultati. Evitiamo quindi di esagerare con il consumo di alcol e aboliamo completamente il vizio del fumo, via libera invece a una dieta ricca di vitamine e a un’attività fisica costante.

Sostegno

S come sostegno ma anche come sostanze. Aiutiamoci e sosteniamoci con sostanze cosmetiche ma anche con sostanze naturali, non solo da inserire nella dieta ma anche da utilizzare nella nostra beauty routine come vero e proprio strumento di bellezza, per esempio la papaya è famosa per i suoi benefici effetti anti-age, si tratta di un frutto ricco di vitamina E, dalle forti proprietà antiossidanti, in particolare quando è fermentata. Questo frutto si presta bene quindi sia alla dieta che a tante ricette di bellezza fai da te.

Costanza

C come costanza. Essere costanti in ciò che si fa premia sempre, non solo riguardo ai trattamenti di bellezza, ma in tutti gli aspetti della vita. Se vuoi davvero prenderti cura della tua bellezza devi occupartene ogni giorno, con costanza e dedizione, solo così potrai ottenere dei risultati visibili e prolungati nel tempo.

Accettarsi

A come accettarsi ma anche come amore. Quest’ultima tappa del metodo PESCA è alla base di tutti gli altri step, perché se non ci accettiamo così come siamo e non impariamo ad amarci anche per le nostre piccole imperfezioni difficilmente riusciremo a vedere dei risultati. Partire da uno stato di accettazione è il passo più importante per trovare costanza e avere determinazione nel prenderci cura di noi stessi e della nostra bellezza.