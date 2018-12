Pelle specchio dello stile di vita: come prevenire l'invecchiamento

Col passare del tempo la nostra pelle, come tutto il nostro corpo, cambia: lo scorrere del tempo va ottimizzato e gestito in modo che i segni dello stesso ci valorizzino rendendoci affascinanti e vintage. Per cambiare in meglio bisogna prima di tutto accettare l'idea che nulla è immutabile e statico; la nostra pelle è il ritratto del nostro stile di vita, un po' come nel ritratto di Dorian Grey, ricordate il famoso romanzo di Oscar Wilde? Il protagonista non invecchia, lo fa il suo ritratto ma, ahimè, oltre ai segni del tempo, il ritratto trasuda tutto ciò che il sempre giovane Oscar ha combinato durate la sua spregiudicata vita! Tornando a noi, a prescindere dall'età cronologica, c'è un'età biologica che è lo specchio del nostro stile di vita.



I principali fattori che agiscono sull'invecchiamento della pelle sono:

Infiammazione: eccessiva risposta immunitaria come conseguenza di uno stile di vita poco sano e poco equilibrato;

Ossidazione: causato da stress fumo e inquinamento che innescano la formazione di radicali liberi;

Glicazione: conseguente fattore di un'alimentazione poco sana che porta ad un vero e proprio attacco da parte degli zuccheri;

Metilazione incorretta: a cui ci conduce uno stile di vita sedentario che causa alterazioni nella replicazione del DNA.

Tenendo conto di questo, bisogna rispettare i cicli e i ritmi del nostro corpo prendendocene cura come se fosse un tempio; la dimora della nostra vera essenza.

Molte persone mi scrivono perché hanno problemi a prevenire l'invecchiamento cutaneo nonostante si siano avvalse di eccellenti prodotti per la beauty routine.



A loro chiedo sempre:

- Conduci uno stile di vita sano?

- Ti nutri e idrati bene?

- Fai esercizio fisico?

- Rispetti i cicli del tuo corpo?



Dormire poco o male, ad esempio, ostacola la naturale produzione di ormoni, Come specificato sopra, il nostro corpo è un tempio che deve lavorare in armonia, la pelle ne rappresenta l'architettura e dobbiamo prendercene cura con amore. Quando i primi mattoncini di questo tempio iniziano a cadere si manifestano i segni di introflessione della pelle: le tanto temute rughe!



Uno dei rimedi per contrastare la formazione delle rughe e ridare tono, elasticità e spessore ai tessuti: è "rimpolpare". Questo può avvenire per mezzo dell'acqua, delle proteine e dei lipidi che aiutano a tenere la pelle compatta, levigata e luminosa. Altre sostanze di cui avvalersi sono le Vitamine: per esempio la vitamina C che promuove la produzione di collagene nella pelle.

Anche i sali minerali giocano un ruolo fondamentale: zinco e rame riparano e prevengono i segni del tempo. Stesso discorso per le proteine che, oltre a riparare, costruiscono nuovi tessuti. Gli omega 3, i famosi "grassi buoni", inoltre, aiutano a contrastare i disagi causati dalla pelle secca.

Alla luce di tutto questo, il mio consiglio cardine é di rispettare sempre il corpo, i suoi cicli e ritmi. Ricordatevi che la pelle non mente e in nessun caso possiamo ingannarla applicando una crema anti-age se poi non dormiamo abbastanza, mangiamo male, non ci idratiamo a sufficienza e ci lasciamo rosolare al sole.



Seguite sempre i consigli del vostro corpo e dell'esperto.

l vostro beauty-expert Simone Michelucci