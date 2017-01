Nuove tecnologie e Industry 4.0: tre corsi dedicati per under 30

Ho più volte parlato dell'importanza che stanno assumendo le nuove tecnologie e il digitale nel mondo attuale del lavoro e della ricerca. Strumenti base, ad esempio, per realtà innovative come le start up.

Occorre però avere preparazione e conoscenze adeguate per potersi inserire in queste realtà e operarvi nel modo migliore.

A tal proposito, Francesco Epifania , CEO di Social Things srl, ci presenta tre nuovi corsi IFTS gratuiti particolarmente interessanti e relativi, anche se in maniera diversificata, al settore informatico delle WEBAPP e correlati allo sviluppo di nuove soluzioni inerenti all’“ Industry 4.0: nuovo settore tecnologico e industriale in grande espansione”.

Questi tre percorsi formativi hanno la comune caratteristica di avere partner di rilievo quali il Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” dell’Università degli Studi Milano e la start up innovativa Social Things srl . Da sottolineare che i progetti dei tre corsi IFTS hanno ricevuto un ottimo punteggio nella valutazione della regione Lombardia.

Tutti e tre i corsi saranno gratuiti e inizieranno a metà gennaio 2017. Vediamo ora meglio di cosa si tratta.

T ECNICO SUPERIORE PER LO SVILUPPO E L’APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE E PROCESSI INNOVATIVI PER IL DIGITAL MANUFACTURING (maggiori informazioni qui: http://www.siam1838.it/industry-4-0-smart-factory/ ).

È un percorso a numero chiuso, rivolto a giovani fino a 29 anni, residenti o domiciliati in Lombardia e in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria superiore o diploma professionale di tecnico.

Questo corso, della durata di circa 1000 ore e offerto da Siam, rappresenta un percorso formativo di specializzazione superiore particolarmente innovativo che intende aggiungere nuove strade e un nuovo impatto nell’ambito della già consolidata esperienza maturata nell’erogazione dei percorsi IFTS. Il corso spazierà dalle nuove tecnologie che caratterizzano la manifattura 4.0 e i nuovi contesti delle smart factory includendo anche tutte le tematiche e le competenze proprie dell’ambito gestionale e organizzativo, oltre che quelle della comunicazione contemporanea e dei nuovi strumenti digitali per il business.

t ECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO AGILE DI WEBAPP (per maggiori informazioni scrivere a info@scuolasuperiorects.it ).

Questo corso, rivolto a giovani diplomati fino a 29 anni e domiciliati in Lombardia, intende preparare la figura del Web App Developer, che si occupa dello sviluppo di applicazioni web con particolare riferimento allo sviluppo del codice sorgente di programmazione, all'ottimizzazione dei database e ai linguaggi di markup attraverso tecniche di programmazione Web.

Il percorso formativo ha una durata di 1000 ore, 500 delle quali da effettuarsi in tirocinio presso aziende del settore ICT.

T ECNICO SUPERIORE PER L’INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PROCESSO: AUTOMAZIONE PER LA MANIFATTURA 4.0.

Il destinatario ideale è un diplomato in ambito scientifico-tecnologico che aspiri a lavorare nell'ambito della meccatronica e dell’automazione, con interesse per i sistemi automatici, per gli ambiti informatici correlati allo sviluppo di nuove soluzioni inerenti automatismi e trasferimento di informazioni tramite ICT.

Il percorso formativo ha una durata di 1000 ore, organizzate in due semestri, 400 delle quali previste come stage curriculare presso aziende del settore meccatronico e dell'automazione. All'interno delle 600 ore di formazione trovano spazio numerose attività laboratoriali inerenti la meccatronica, l'elettronica e l'elettrotecnica, i sistemi automatici con i relativi sistemi di informatizzazione che tracciano il carattere innovativo dell’industrializzazione 4.0 nel comparto manifatturiero, il disegno meccanico, che potranno essere svolte sia presso i laboratori degli istituti che presso le aziende.

Gian Luca A. Lamborizio , alessandrino di nascita e milanese di adozione, ha frequentato il liceo classico e proseguito gli studi in ambito giuridico. È autore di AAA Futuro cercasi. Essere giovani in tempo di crisi e di Penombra . Editor e digital pr, collabora come redattore con MilanoNera, diretta dallo scrittore Paolo Roversi, col settimanale La voce e altre testate. È responsabile ufficio stampa e comunicazione per Artisti Dentro Onlus. http://lambagency.it/