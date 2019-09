Un robot soft simile a un filo capace di scivolare nei vasi cerebrali

I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology hanno sviluppato un robot magneticamente guidato simile a un filo e in grado di scivolare attivamente attraverso strutture vascolari considerevolmente piccole e tortuose come i vasi sanguigni del cervello.

Recentemente sono stati fatti progressi crescenti per utilizzare robot morbidi in campo medico con grandi aspettative per la loro maggiore sicurezza dovuta alla loro intrinseca conformazione.

I robot attualmente esistenti sono limitati a scale millimetriche o centimetri e questo a causa delle sfide operative legate alla loro miniaturizzazione unitamente all’attrito sperimentato sui robot durante la loro navigazione.

Xuanhe Zhao con il suo team del MIT hanno sperimentato robot su scala submillimetrica in grado di sterzare e navigare in modo attivo e controllabile da remoto, innovazioni molto promettenti in diverse aree di utilizzo ed in particolare nelle applicazioni mediche.

I risultati della loro ricerca sperimentale sono stati pubblicati sulla rivista Science Robotics del 28 agosto 2019.

Un "filo robotico" che secondo gli scienziati potrebbe essere accoppiato con le tecnologie endovascolari esistenti per consentire ai medici di guidare da remoto il robot attraverso i vasi cerebrali dalle anatomie tortuose e con l’obiettivo di intervenire e trattare rapidamente blocchi e lesioni che si verificano in seguito ad aneurismi e ictus.

Il filo robotico può trasportare farmaci al sito della lesione cerebrale o essere dotato di un laser per abbattere eventuali coaguli che stanno fermando il flusso sanguigno.

Anche se non è ancora stato testato su un paziente umano, gli ingegneri hanno dimostrato le sue funzioni su un percorso ad ostacoli in miniatura e in un modello a grandezza naturale del cervello.

Sappiamo come il cervello sia un organo altamente vulnerabile in seguito a disturbi del rifornimento ematico e fenomeni di anossia e ischemia, anche della durata di solo alcuni secondi, causano sintomi neurologici e quando durano minuti possono causare incidenti cerebrovascolari e conseguente danno neuronale irreversibile.

Il fattore tempo è cruciale in medicina e, in particolare, in ambito neurologico ed è importante una diagnosi precoce ed un intervento tempestivo trattandosi il più delle volte di emergenze tempo-dipendente.

Secondo Xuanhe Zhao, professore associato di ingegneria meccanica e di ingegneria civile e ambientale al MIT, “Se potessimo progettare un dispositivo per invertire il blocco dei vasi sanguigni entro quest'ora d'oro, potremmo potenzialmente evitare danni cerebrali permanenti. Questa è la nostra speranza”.

Robot soft ad azionamento magnetico

Si tratta di una tipologia emergente di robot soft ad azionamento magnetico, robot soft ferromagnetici, recentemente proposta per applicazioni biomediche, in grado potenzialmente di affrontare le limitazioni dei robot soft convenzionali.

Il nucleo del filo robotico è costituito da una lega elastica di nichel-titanio che ritorna alla sua forma originale quando piegato ed è rivestito da un continuum omogeneo di una matrice polimerica morbida con microparticelle ferromagnetiche uniformemente disperse.

Può essere miniaturizzato al di sotto di alcune centinaia di micrometri di diametro ed è rivestito da una pelle in idrogel (realizzata in polimeri idrofili reticolati) che riduce efficacemente di oltre 10 volte l'attrito superficiale grazie al suo elevato contenuto di acqua.

Utilizzando le coppie di corpi magnetici e / o le forze generate dalle particelle inglobate in campi magnetici i robot soft ferromagnetici possono essere azionati da remoto.

Per Yoonho Kim "Le piattaforme esistenti potrebbero applicare il campo magnetico e fare la procedura di fluoroscopia allo stesso tempo al paziente e il medico potrebbe essere nell'altra stanza, o anche in una città diversa, controllando il campo magnetico con un joystick"

"La nostra speranza è quella di sfruttare le tecnologie esistenti per testare il nostro filo robotico in vivo nella fase successiva."

Il filmato illustra la navigazione in ambiente sperimentale vascolare realizzato in silicone e di dimensioni reali che replica una particolare anatomia cerebrovascolare altamente complessa e tortuosa, nonché le arterie circostanti con aneurismi multipli (dilatazione localizzata) in diverse posizioni.

Sfide per la loro miniaturizzazione

I robot di fili capaci di sterzare e navigare in modo attivo e controllabile da remoto hanno indubbi vantaggi, ma sono difficili da scalare fino a dimensioni submillimetriche a causa delle crescenti complessità insite nella loro fabbricazione che aumentano man mano che i componenti diventano sempre più piccoli. In particolare per i loro meccanismi di funzionamento o delle dimensioni finite dei magneti incorporati, necessari per generare deflessione sotto campi magnetici applicati e, in definitiva, per controllarne la manipolazione.

I ricercatori dovranno affrontare queste sfide, connesse alla loro miniaturizzazione, per poter essere agevolmente utilizzati in campo medicale per applicazioni neurochirurgiche che coinvolgono complesse e tortuose strutture vascolari.

Prospettive

Compatti, autonomi e di manipolazione intuitiva i ricercatori ritengono che i robot ferromagnetici potranno essere di aiuto all’uomo ed aprire nuove strade per la chirurgia minimamente invasiva, per lesioni precedentemente inaccessibili, affrontando in tal modo sfide ed esigenze non ancora soddisfatte.

Credit: Massachusetts Institute of Technology, Robot continuum ferromagnetici morbidi. Science Robotics, 2019