A Prato 96 agenti di Polizia a scuola di cinese: obiettivo sicurezza

Sono 96 gli agenti della questura di Prato, della Polizia stradale e della Polizia ferroviaria, che da alcuni giorni seguono un corso di lingua cinese: tre mesi di lezioni, due volte la settimana, per apprenderne almeno i rudimenti.

“L’idea” ha spiegato il questore di Prato, Alessio Cesareo “è nata da un’esigenza di prossimità: la comunità cinese è in continuo aumento ed è necessario instaurare un rapporto con i suoi membri. Siamo consapevoli che tre mesi sono pochi per imparare la lingua, ma credo che siano sufficienti per avere conoscenza sufficiente per l’obbiettivo che ci siamo posti”.

L’obiettivo dichiarato del corso, in effetti, è cercare di stabilire un contatto più intenso tra le forze dell’ordine e la numerosa comunità cinese della città toscana, con i suoi oltre 25mila abitanti.

Uno degli scopi specifici, poi, è consentire agli agenti di comprendere meglio e più velocemente le richieste di intervento al 113. Ma anche dialogare con la vittima di un reato cercando di ottenere più informazioni possibili.

Una decina di anni fa Yang Xiaping, l’insegnante madrelingua scelta per il corso, ha già avuto un’esperienza simile con la Polizia municipale di Campi Bisenzio (Firenze). Durante il corso sono previste anche lezioni di cultura generale cinese.



L’iniziativa prevedeva un’adesione volontaria, ma ha ricevuto molte più richieste del previsto e il numero degli agenti-studenti è così stato raddoppiato. Ogni classe avrà 30 alunni e le lezioni si terranno in orario extra lavorativo. “Saranno lezioni improntati sulla lingua parlata” ha spiegato la professoressa Xiaping. “Partiremo dalle esigenze degli studenti”.

“Per noi è importante conoscere le tradizioni di questa comunità” ha sottolineato il questore “anche per organizzare meglio i controlli delle squadre interforze: farli durante i giorni di festa nazionali sarebbe poco rispettoso da una parte e improduttivo dell’altra”. Il corso è stato finanziato dal ministero dell’Interno ed è realizzato con la collaborazione del Consolato cinese e con l’associazione AssoCina. A ogni studente è stata consegnata una grammatica e un libro degli esercizi.

Al termine del corso, ai partecipanti che hanno sostenuto l’esame verrà rilasciato un attestato. Intanto anche i carabinieri del comando provinciale si sono organizzati per imparare il cinese: cinque militari, scelti fra i vari reparti, stanno frequentando un corso a Roma alla scuola di lingue, mentre un maresciallo è impegnato in un tirocinio formativo in Cina presso la Polizia.

A Prato, anche di recente, la magistratura ha cercato invano di aprire qualche varco nelle opacità della comunità cinese. In gennaio, mentre la Direzione distrettuale antimafia fiorentina lanciava un blitz con 33 arresti nell'operazione "China truck", ipotizzando l'esistenza di un'associazione di stampo mafioso che teneva in scacco l'intera comunità orientale, la Confindustria toscana denunciava l'esisteza di "fenomeni di illegalità riscontrabili con preoccupante frequenza nelle imprese a conduzione cinese e nei contesti in cui gli immigrati dalla Cina sono massicciamente presenti".

In febbraio, però, l'inchiesta della Dda ha subìto un durissimo colpo dai giudici del Tribunale del riesame, che hanno scarcerato tutti gli arrestati.