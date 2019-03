Ancora 49 madri in carcere, con 53 bambini

Continuano ad aumentare i detenuti nelle 190 carceri italiane. Al 31 gennaio erano 60.125, al 28 febbraio erano cresciuti a 60.348. La capienza regolamentare resta sempre quella: 50.522 posti. Quindi i reclusi in eccesso sono oggi 9.826. In base ai dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, gli stranieri sono 20.325, il 33,7%.

La regione con il massimo numero di prigioni e di detenuti è la Lombardia: sono rispettivamente 18 e 8.605. Seguono la Campania con 15 istituti e 7.795 reclusi, e il Lazio con 14 prigioni e 6.583 detenuti. Le donne sono una piccola minoranza: sono appena 2.623, il 4,3% del totale dei reclusi.

Tra di loro, le madri con figli al seguito continuano a essere troppe: in base ai dati del 28 febbraio, sono 49, con 53 bambini.

Dopo il dramma avvenuto a Rebibbia, dove nel settembre 2018 una detenuta straniera aveva ucciso i due figli scaraventandoli giù per le scale della prigione, si erano alzate molte voci per chiedere che i bambini non trascorrano più neanche un giorno della loro vita in carcere.

Una disposizione che in teoria permetterebbe alle loro madri di scontare pene in strutture diverse esiste dal 2001, quando la legge 40 ha introdotto la “detenzione domiciliare speciale”, che può essere richiesta dalle donne che abbiano un figlio sotto i dieci anni d'età.

La norma, però, prevede due specifiche condizioni: il magistrato deve ovviamente ritenere che la donna fuori dal carcere non compia altri reati. E la detenuta deve dimostrare di garantire la convivenza con il figlio.

Molte donne attualmente recluse, in realtà, non hanno un posto dove andare e, per questo motivo, anche se chiedessero di uscire dal carcere per vivere in una casa con i figli, il giudice non potrebbe concedere loro la misura alternativa.