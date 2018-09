C'è chi vuole il Csm a sorteggio. Sembra folle, ma forse non lo è

Da alcuni giorni si discute se il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, da sempre basato sulla competizione tra liste contrapposte, sia tra le cause della deformazione che lo ha trasformato da organo di governo della categoria a mercato degli scambi tra le correnti che lo compongono.

Si torna a parlare, soprattutto, di una soluzione alternativa: l’“elezione per sorteggio”. I suoi sostenitori dicono che, per evitare che nel Csm le correnti lavorino sotterraneamente come “finti partiti”, interessati soprattutto a nomine e promozioni, i 9.000 magistrati italiani non dovrebbero più eleggere i membri “togati” (sono la maggioranza del Consiglio: 16 su un totale di 27), ma questi dovrebbero essere sorteggiati a caso fra tutti gli oltre novemila magistrati in attività.

La proposta può sembrare bizzarra: perché affidarsi al caso e non scegliere in base alle preferenze? Per di più contrasta con l'articolo 104 della Costituzione, che prevede che i componenti del Csm siano "eletti". Ma comunque l'idea del sorteggio sta facendo rumore. Suscita polemiche, petizioni, appelli…

A suggerire per primo la tesi, una quindicina d’anni fa, fu un magistrato (di sinistra), oggi in pensione: Bruno Tinti, ex procuratore aggiunto di Torino, inorridito da quel che già allora vedeva accadere al Csm. Che la sua idea continui oggi a far discutere la categoria è forse il segnale della disperazione collettiva di fronte alla complessità del problema.

La situazione, in effetti, non è semplice: oggi i magistrati si dividono in cinque correnti. Due sono di sinistra: sono Magistratura democratica, fondata nel 1964 all’ombra del Pci, e il Movimento per la giustizia, nato come cartello elettorale tra due gruppi di sinistra, i Verdi e Articolo 3. A loro volta queste due correnti di sinistra si sono fuse, ma solo elettoralmente, in una terza che si chiama Area. Altre due correnti, poi, sono genericamente centriste: Unità per la Costituzione e Magistratura indipendente. Poi c’è l’ultima nata, Autonomia e indipendenza, che i critici definiscono “grillina”, e ha connotati più corporativi.

Il cuore del problema è che un magistrato che decida di stare fuori da uno di questi cinque “partiti” è svantaggiato in tutto. Certo, farà carriera, visto che grazie a due leggi del 1966 e del 1973 è automatica: chiunque passi l’esame di Stato sa che gli basterà sopravvivere qualche decennio (e superare qualche “valutazione professionale” molto blanda) per arrivare a ottenere lo stipendio di un presidente di Corte di cassazione. In realtà, però, pochi magistrati ne avranno effettivamente il ruolo, e chi non fa parte di una delle correnti troverà molto difficile entrare nel “mercato” che ha il suo cuore nel Csm.

Secondo i detrattori, quel mercato funziona con la logica dello scambio e a nulla sarebbe servita la riforma del regolamento, nel settembre 2016.: noi consiglieri della corrente A votiamo il candidato della corrente B per quel determinato ufficio, ma solo se i rappresentanti della corrente B voteranno il nostro per quell’altro incarico direttivo; noi di B aiutiamo il vostro giudice a non essere colpito da una sanzione (che magari merita), ma in cambio voi di A aiuterete il nostro.

Sui giornali, raramente, escono alcuni casi, quelli più eclatanti. Basta ricordare Cuno Tarfusser, già ottimo procuratore di Bolzano, che nel giugno 2016 il Csm aveva escluso dal dibattito per la guida della Procura di Milano. Non fu nemmeno ascoltato dal Csm. Il motivo? “Io non ho mai aderito ad alcuna corrente” disse Tarfusser “perché ritengo che aderirvi significhi schierarsi e questo, a mio parere, riduce la credibilità e l’autorevolezza di cui il magistrato deve nutrirsi. Se poi questa mia "apoliticità" abbia influito sulla mia esclusione non lo so, né mi interessa. Anzi, se così fosse ne sarei quasi onorato”.

Un giudice lombardo, ovviamente un “senza corrente” che vuole restare anonimo, spiega come funziona il mercato cui inutilmente si cerca di porre rimedio, denunciando quello che è il vero disastro della giustizia italiana. Il giudice fa un esempio, che lancia ombre terribili sull’amministrazione giudiziaria: un pubblico ministero è impegnato a sostenere l’accusa in un importante procedimento davanti a un certo giudice o a una certa corte. Mettiamo che questo pm aderisca alla corrente A, e che il giudice (o il presidente della corte) appartenga invece alla corrente B.

Si avvicina la sentenza e il pm evidentemente vorrebbe ottenere una condanna. Allora parte un gioco sommerso di pressioni, segnalazioni, contatti informali verso il giudice. Gli viene ricordato “amichevolmente” che la corrente A del pm è fondamentale per ottenere una promozione che al Csm la corrente B, cioè quella di cui il giudice fa parte, ha da tempo chiesto per un “suo” magistrato. Gli si fa capire, insomma, che se la sentenza sarà negativa per il pm è molto probabile che al Csm i suoi amici di A non saranno molto disponibili ad allinearsi.

Ovviamente il giudice è libero di agire come crede. Resta il fatto che dire No alla corrente cui ha affidato il suo destino professionale è molto difficile, perché anche da quello che deciderà di fare dipende la sua futura carriera. E poi, siamo umani: quanti saranno i giudici davvero insensibili alle pressioni e alle lusinghe dell’ambizione. Insomma, come credete che finirà?