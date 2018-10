Che cosa sono le "stese" di Napoli, che Salvini vuole bloccare

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, stamattina, ha annunciato che manderà a Napoli cento agenti in più, e che “il Viminale intende dare vita a un maggiore controllo del territorio, con più telecamere”: soprattutto per contrastare il fenomeno delle “stese”, che ha defintio come "espressione di una nuova criminalità, sempre più giovane e senza controllo".

Il lessico della politica si trova quindi alle prese con un termine apparentemente nuovo, mutuato dal gergo criminale partenopeo: le "stese" sono colpi d’arma da fuoco, sparati all’impazzata per strada da elementi, spesso giovanissimi, dei nuovi clan.

Si tratta di manifestazioni plateali, utili per mostrare la presenza in un determinato quartiere di nuove bande criminali, pronte a prendere il posto delle storiche cosche della camorra, magari indebolite perché decapitate da arresti e condanne.

Si chiamano “stese” perché, all’apparire della banda di giovani, di solito a bordo di motorini truccati, la gente si stende per terra per evitare di diventare un bersaglio. Ma chi spara, in realtà, non intende uccidere: lo fa soltanto per affermare il controllo sul territorio, allo scopo di spaventare eventuali rivali. Per dire: qui comando io e questo è il mio territorio.

Le “stese”, in definitiva, sono l’ultima strategia della nuova camorra per incutere paura e sottomissione. Anche se il fenomeno, in realtà, non è proprio nuovo. In una scena di Napoli Violenta, un film del 1976, viene ritratta una scorribanda di guaglioni nei rioni spagnoli. L’unica differenza è che nel film i giovani sono armati di mazze. Oggi, invece, i giovani camorristi arrivano, più spesso su due ruote, sgommano e iniziano a sparare all'impazzata. E le raffiche dei loro proiettili schizzano ovunque: contro le saracinesche, nei portoni, nelle automobili parcheggiate, nelle finestre, nei lampioni e nei segnali stradali.

Le cronache ricordano molte “stese” nel 2013 e nel 2014. In alcuni casi, anni fa, le scorribande terminarono purtroppo con morti e feriti. Ma il 2018 è già un anno record per le “stese” napoletane. Soprattutto nell’ultimo mese. Nella notte del 3 settembre, a Forcella, quattro persone in sella a due moto di grossa cilindrata hanno sparato in aria molti colpi di pistola. Una donna di 52 anni, che in quel momento era al balcone di casa sua, è rimasta ferita.

A San Giovanni a Teduccio, un quartiere a est della città, tra le 7,30 e le 8 di mattina dell’8 settembre un commando ha esploso decine di colpi in aria e sulle auto parcheggiate. A quell’ora la strada era già popolata di pendolari e lavoratori. La strage è stata evitata perché la via non era ancora ingombra delle auto di chi porta i figli a scuola.

Il 10 settembre, la Polizia ha recuperato 18 bossoli in piazza Mercato, dopo una segnalazione al 113. I colpi erano stati esplosi da sconosciuti intorno alle 21. Nessuna persona è rimasta ferita, né si segnalano danni.

Nella notte tra il 29 e il 30 settembre, nove colpi di pistola sono stati esplosi contro l’abitazione di un pregiudicato di via San Giovanni a Carbonara, nei pressi di Porta Capuana.

Si vedrà se le promesse del ministro dell’Interno serviranno a fermare l'ultima terribile rincorsa. E se dalle "stese" la piccola guerra dei giovani camorristi, finora senza vittime, non rischierà invece di salire di livello.