Due aggressioni in tre giorni: è emergenza baby gang a Venezia

È emergenza baby gang a Venezia. Nella notte tra domenica e lundì notte tre ventenni, un veneziano e due amici, sono stati rapinati di quanto avevano in tasca, circa 150 euro, da un gruppo di adolescenti tra i 15 e i 17 anni: uno dei rapinati è stato anche picchiato con un tirapugni dal più aggressivo della banda.

Tre giorni prima, la notte di venerdì, una baby gang con le stesse caratteristiche aveva insultato a un venditore di rose bengalese vicino a San Polo, nel centro della città, per poi aggredirlo e picchiarlo: il senegalese se l’era cavata grazie all’intervento di un signore che stava portando a spasso il cane, che aveva fatto fuggire la banda.

Ma poi la gang era tornata sui suoi passi, e aveva preso di mira lo stesso “salvatore”, che era stato inseguito fino a casa. Qui la baby gang aveva divelto a calci la porta in legno dello stabile e si era messa a cercare l’appartamento del malcapitato. La spedizione punitiva era stata bloccata soltanto dall’intervento della polizia.

Sempre a Venezia, pochi mesi fa, era stata segnalata una rissa tra due baby gang in campo Santa Maria Nova, 500 metri a nord di piazza San Marco. Ad affrontarsi, in quell’occasione, erano stati due gruppi sulla ventina di componenti ciascuno, sempre formati da adolescenti. Si era pensato allora a una specie di regolamento di conti, se non addirittura a uno scontro per il “controllo del territorio”.

Nel Veneziano, ma soprattutto a Mestre, da alcuni anni il fenomeno delle baby gang sembra andare avanti senza soluzione di continuità. Tanto che gli inquirenti ipotizzano che alcuni dei recenti episodi in centro a Venezia possano essere collegati al proliferare delle bande giovanili sulla terraferma.

L’ultimo caso risale allo scorso novembre, quando a Mestre una coppia di giovani era stata circondata e aggredita da un gruppetto di adolescenti che pare sia solito stazionare vicino alle “Barche”, un centro commerciale del centro: lui era stato picchiato, lei era stata spinta a terra.

Un mese prima, alla metà di ottobre, un gruppo di bengalesi si era sfidato a colpi di bastone con una banda di ragazzini italiani. In luglio, 11 adolescenti erano saliti sul treno Udine-Mestre urlando e sbattendo con forza le porte dei vagoni, e minacciando i viaggiatori. In marzo un vigilante armato di stanza davanti al solito centro commerciale era stato preso a calci e pugni da una baby gang, evidentemente poco spaventati perfino dalla pistola della guardia.

Non che manchi la repressione del fenomeno. Un anno fa i carabinieri di Mirano, un Comune sulla terraferma alle porte di Venezia, avevano bloccato una baby gang composta da dieci giovanissimi, le cui età erano comprese tra i 13 e i 18 anni, che avevano messo su una piccola organizzazione criminale per rubare e rivendere scooter. I capi d’imputazione contestati vanno dal furto aggravato alla ricettazione, fino al riciclaggio. La banda, di cui facevano parte giovani residenti tra Mestre, Marghera e il Miranese, imperversava da mesi.