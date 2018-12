È vietato andare in bici se sei ubriaco. Però non rischi la patente

Chi guida una bicicletta in stato di ebbrezza può (giustamente) essere riconosciuto colpevole di quello specifico reato, in quanto la bici “è mezzo che può interferire sulla regolarità e sicurezza della circolazione stradale”. Ma la condanna “non può comportare anche la sospensione della patente di guida”, perché "si tratta di un mezzo per il quale non è richiesto alcun titolo abilitativo per la guida".

È quanto ha appena stabilito, con giudizio salomonico, la quinta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 54032, le cui motivazioni sono state pubblicate il 7 dicembre. La Cassazione ha così accolto il ricorso avanzato dai difensori di un anziano abitante di Brescia, C.L. (di 82 anni), trovato a circolare ubriaco a bordo della sua bicicletta, il quale sosteneva a ragione che la sanzione aggiuntiva non fosse corretta.

Nei precedenti gradi di giudizio, l'imputato aveva chiesto e ottenuto il patteggiamento per aver violato l'art. 186 del Codice della strada (che prevede pene graduate a seconda del tasso alcolemico riscontrato: i massimi sono la multa fino a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi a un anno), ma il tribunale e la Corte d’appello di Brescia gli avevano anche sospeso la patente di guida per un anno. È contro questa pena accessoria che C.L. aveva fatto ricorso.

La Cassazione ha stabilito che la patente non potesse né dovesse essere ritirata all'imputato, proprio perché il fatto era stato commesso mentre era alla guida di una bicicletta, e cioè un mezzo per il quale non è previsto il rilascio di alcuna abilitazione.

Quindi: la condanna per la guida in stato di ebbrezza è stata confermata, ma i supremi giudici hanno stabilito che l’uomo possa regolarmente tornare alla guida di un'auto, o di una moto. C’è soltanto da sperare che in futuro non beva più, soprattutto alla guida...