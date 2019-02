Emergenza carceri: in gennaio 9.575 detenuti in più rispetto ai posti regolari

Al 31 gennaio, secondo gli ultimi dati aggiornati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, le 190 carceri italiane ospitavano 60.125 detenuti: sono 9.575 in più rispetto alla capienza regolamentare di 50.550 posti. Alla fine di dicembre i reclusi erano quasi 500 in meno: 59.655.

Le eccedenze sono purtroppo in aumento: al 30 novembre erano 9.419. Ancora prima, al 31 ottobre, erano 9.187. Alla fine di settembre erano 8.653. Insomma (se si esclude il mese di dicembre, quando i detenuti in sovrannumero erano scesi a 9.074), sembrerebbe in atto una lenta ma progressiva crescita del sovraffollamento penitenziario.

In realtà, i numeri reali del fenomeno sono anche peggiori di quelli ufficiali: dai posti disponibili, secondo un’indagine condotta dai Radicali, andrebbero infatti scomputate circa 5.000 celle inagibili che invece vengono conteggiate. Il sovraffollamento penitenziario è comunque grave e destinato ad aumentare.

Il problema è stato riconosciuto dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: "È un'emergenza sotto tutti i punti di vista” ha detto Bonafede, parlando dopo una riunione del Comitato parlamentare per la sicurezza, “ma la soluzione non può essere un nuovo provvedimento svuota-carceri visto che è dimostrato che chi esce torna a delinquere".

Il guardasigilli ha quindi confermato che la sua ricetta per superare il problema è la costruzione di nuove carceri, anche da ospitare nelle caserme dismesse: "Stiamo impiegando forze, energie e soldi”, ha concluso Bonafede “ma non abbiamo la bacchetta magica".

Contro l’idea di realizzare nuove prigioni è intervenuto invece il presidente dell'Unione delle camere penali, Gian Domenico Caiazza, favorevole piuttosto all’adozione di misure alternative alla detenzione, "le sole che abbattono la recidiva".