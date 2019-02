Fai lo stalker e usi Whatsapp? Stai molto attento: rischi una pena più pesante

Usare messaggi telefonici su Whatsapp configura un’aggravante informatica dello stalking, quindi dà origine a un aumento della pena. Lo ha appena stabilito la Corte di cassazione (con la sentenza numero 3989, le cui motivazioni sono state depositate lo scorso 28 gennaio), in un caso di “atti persecutori” avvenuto a Verbania.

Nell’aprile 2017 un imputato si era deciso a un patteggiamento in un processo di primo grado per il reato di "atti persecutori" (per l’appunto il cosiddetto stalking, individuato dall’articolo 612 bis del Codice penale sotto questa dizione: “È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita“).

Il tribunale di Verbania aveva però aggiunto al reato oggetto di patteggiamento un calcolo che aveva opposto l’aggravante “dell’uso informatico” alle circostanze attenuanti generiche , e questo proprio perché l’imputato aveva fatto uso di messaggi spediti attraverso il canale di Whatsapp. Alla fine, il patteggiamento era arrivato così a sei mesi di reclusione.

L’uomo aveva allora fatto ricorso alla Cassazione, contestando al pubblico ministero di avere erroneamente ritenuto come aggravante l'uso dei mezzi informatici: l’imputato sosteneva infatti che “la messaggistica telefonica utilizzata tra due utenti”, per l’appunto Whatsapp, non potesse essere considerata strumento informatico in senso stretto.

La quinta sezione penale della Cassazione ha dato torto all’uomo. Quindi da oggi in poi l’utilizzo di Whatsapp è da considerarsi una sicura aggravante del reato di stalking (o “atti persecutori” secondo il Codice) e per tutte le fattispecie di molestie.