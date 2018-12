I bambini di una scuola veneziana "salvano" Gesù nella canzone di Natale

Saranno forse i bambini a salvarci dai paradossi del più ottuso politically correct? Qualcosa sembra moversi. Un primo passo, di certo, è stato fatto a Campagna Lupia, un piccolo centro vicino a Venezia: in una scuola elementare, secondo quanto racconta oggi il Gazzettino, le maestre avevano deciso di cancellare la parola “Gesù” da una canzone di Natale, “per non offendere le sensibilità di chi crede in altre realtà”.

Ma una bambina di dieci anni, che per convenzione chiameremo Francesca, si è opposta. Prima Francesca ha chiesto alla maestra il perché di quella strana omissione. Poi, non riuscendo a comprenderne i motivi, ha organizzato una raccolta di firme tra i suoi compagni e ha ottenuto che Gesù tornasse al suo posto.

Non sapremo mai se Francesca abbia agito spontaneamente, come pare di capire dalle cronache locali, o se sia stata in qualche modo incoraggiata o spinta dai suoi genitori. Quel che importa, comunque, è il gesto in sé. La canzone assurdamente “censurata” è Buon Natale in allegria, e recita: “Tanta gioia/ tanta pace/ scenda dentro i vostri cuor/ Su brindiamo/ festeggiamo/ questo è il giorno di Gesù”. L’ultima parola era stata modificata in “Natale”, ma Francesca aveva notato la differenza rispetto al testo tante volte canticchiato.

La lettera-petizione indirizzata alla preside dall'alunna Francesca è tanto gentile, quanto ferma: “Cara Signora Preside, siamo dei bambini della quinta e vorremmo chiederle se il testo della canzone Natale in allegria potesse rimanere originale, cioè con la parola Gesù e non si cambi con la parola Natale”.

Seguono alcune firme, nel corsivo scolastico tipico dei bimbi. Pare che alcune firme siano state apposte anche da bimbi di religione musulmana. La preside è intervenuta e la canzoncina è tornata nella sua versione originaria.

La vicenda di Campagna Lupia fa il paio con il caso, avvenuto poco distante, del presepe negato in una scuola elementare di Mestre: la preside, in questo caso, è stata fatta oggetto di critiche anche violente sui social network.