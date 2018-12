Zoom

Giovedì, 20 dicembre 2018 - 10:03:00 Il fermato per i roghi boschivi a Pisa è un volontario della Protezione civile Si chiama Giacomo Franceschi. È stato arrestato per i 1.500 ettari bruciati in settembre sul Monte Serra: avrebbe lasciato tracce anomale dela sua presenza di Maurizio Tortorella