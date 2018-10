In Brasile Cesare Battisti rischia (finalmente) l'estradizione

In Brasile, finalmente, tira un’aria negativa per Cesare Battisti, il 63enne ex leader dei Pac, i Proletari armati per il comunismo, che in Italia è stato condannato per quattro omicidi ma è latitante dall’ottobre 1981.

Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra favorito al ballottaggio per le presidenziali che si terrà il 28 ottobre 2018, oggi ha confermato il suo “impegno a estradare il terrorista Battisti, amato dalla sinistra brasiliana, immediatamente in caso di vittoria alle elezioni. Mostreremo al mondo il nostro totale ripudio e impegno nella lotta al terrorismo”.

Anche se la promessa di Bolsonaro sembra solenne, l'ottimismo non è ancora giustificato. Non è la prima volta, infatti, che la riconsegna di Battisti viene garantita. E la stessa lunga storia del latitante dimostra la sua incredibile capacità di trovare sponde e complicità, giudiziarie e culturali.

Condannato definitivamente all’ergastolo nel 1991 per due omicidi volontari e per il concorso morale in altri due, Battisti (che in realtà per gran parte della sua vita è stato un criminale ordinario, e solo a un certo punto si è trasformato in rivoluzionario) è probabilmente il terrorista rosso più difeso e protetto nella storia italiana.

Latitante da 37 anni, grazie a un'evasione dal carcere di Frosinone nel dicembre 1981, Battisti prima si nasconde in in Messico, poi dal 1990 viene accolto a Parigi dalla "gauche caviar". A fargli da scudo è la "dottrina Mitterrand," ispirata dal presidente socialista Francois Mitterrand, che in quegli anni teorizza la difesa dei nostri terroristi rossi perché a suo dire inseguiti dalla brutalità giudiziaria italiana.

Quando poi, caduta la “dottrina Mitterrand”, nel 2004 Battisti viene arrestato a Parigi, gli intellettuali italiani e francesi firmano in massa appelli per la sua scarcerazione e Battisti riesce così a fuggire in Sud America.

Anche in Brasile, per altri 14 anni, il terrorista viene protetto da un’incredibile, intensa attività di lobby condotta a livello internazionale da esponenti della cultura di sinistra.

Perfino quando, nel 2009, il Supremo tribunal federal brasiliano è costretto dalla legge a stabilire che in effetti Battisti debba essere estradato per i suoi terribili crimini, i giudici lasciano incredibilmente l'ultima parola all'allora presidente Luiz Inacio Lula da Silva. E il 31 dicembre 2010, proprio nel suo ultimo giorno di mandato, Lula concede a Battisti lo status di rifugiato politico, bloccando l'estradizione.

Il ministro della Giustizia di Lula, Tarso Genro, esponente trotzkista del Partito dei lavoratori, giustifica quel passo con "il fondato timore" che l’Italia abbia ordito "una persecuzione" nei suoi confronti. A nulla serve, otto anni fa, l’indignata protesta esercitata dal governo di centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi: Lula è irremovibile, e Battisti non si tocca.

La situazione non cambia nemmeno sotto la nuova presidente del Brasile, Dilma Roussef, che l'8 giugno 2011 nega una seconda volta l'estradizione, sostenendo che in Italia Battisti potrebbe "subire persecuzioni a cause delle sue idee".

La situazione sembra rovesciarasi nell’agosto 2016, quando il centrista Miguel Temer prende il posto della Roussef, dopo la sua rovinosa caduta per via giudiziaria. Il 12 ottobre 2017, infatti, Temer annuncia la revoca dello status di rifugiato concesso a Battisti da Lula, dichiarando che il latitante sarà estradato al più presto in Italia. Ad alienare in quel momento le simpatie della politica brasiliana nei confronti di Battisti contribuiscono di certo i suoi atteggiamenti polemici, le troppe interviste, irritanti e spavalde nei confronti della giustizia italiana, e soprattutto il tentativo di fuga del 4 ottobre di un anno fa, quando il latitante viene arrestato al confine con la Bolivia con 25mila dollari in valuta estera.

Per quel tentativo di fuga, un anno fa Battisti viene costretto agli arresti domiciliari. Gli viene imposta una cavigliera elettronica di controllo, e dopo le 22 gli si vieta di uscire dalla sua casa nel paesino di Cananeia, nello Stato di San Paolo.

Un mese più tardi, nel novembre 2017, sembra finalmente che la grande fuga di Battisti stia per finire. L’ex ministro italiano della Giustizia, Andrea Orlando, si dice sicuro della sua consegna; e per lunghe settimane si torna a parlare concretamente di un’estradizione. Ma poi il Supremo tribunal federal, dove il latitante pare godere di importanti protezioni, rovescia tutte le aspettative, rinviando all’infinito ogni decisione.

Lo scorso 25 aprile, poi, di colpo il vento torna a girare esplicitamente a favore di Battisti, e il Supremo tribunal federal gli revoca addirittura le misure cautelari, liberandolo dalla cavigliera di controllo e permettendogli nuovamente di muoversi a sua volontà nel Paese.

Ora il vento è girato di nuovo. E se Bolsonaro prevarrà alle elezioni, e se davvero terrà fede alle sue promesse, finalmente Battisti rientrerà in un carcere italiano per scontare la sua pena.

Nato in provincia di Latina nel dicembre 1963, Battisti inizia la sua carriera criminale come delinquente comune nel 1972, con una rapina a Frascati. Viene arrestato, ma nel 1974 compie una seconda rapina a Sabaudia, e viene nuovamente fermato. Si “converte” alla lotta armata in carcere, e quando esce si dà alla clandestinità, ma gli inquirenti italiani continuano a dirsi convinti che in buona sostanza l’ideologia gli sia servita solo come un paravento estetico: un sistema per nobilitare una vita violenta, dedicata in realtà alla violenza e all’arricchimento personale.

Sicuramente non hanno nulla di romantico i quattro omicidi attribuiti a Battisti dai tribunali italiani. La sua prima vittima è Antonio Santoro, un maresciallo della polizia penitenziaria ucciso il 6 giugno 1978 a Udine. Il delitto viene rivendicato dai Pac, e secondo la sentenza il terrorista è uno dei due killer. Il 16 febbraio 1979 vengono commessi altri due omicidi: a Milano viene ucciso il gioielliere Pierluigi Torregiani, che un mese prima ha ucciso un rapinatore (e nella sparatoria viene gravemente ferito Alberto, il figlio 15enne del gioielliere, da allora costretto su una sedia a rotelle); e viene freddato Lino Sabbadin, un macellaio di Mestre che si è opposto con le armi a un tentativo di rapina.

Per il delitto Torregiani, Battisti viene condannato come co-organizzatore, per l'altro i giudici gli contestano la "copertura armata" all'esecutore materiale. L'ultimo omicidio attribuito a Battisti risale al 19 aprile 1979: a morire è Andrea Campagna, un agente della Digos, ammazzato a Milano a colpi di pistola, e Battisti viene riconosciuto come l'esecutore materiale.

Nel giugno 1979, Battisti viene arrestato a Milano. Poi, il 4 ottobre 1981, un commando di terroristi assalta il carcere di Frosinone e l'imputato evade. Da allora, e sono trascorsi 37 anni esatti, il condannato è latitante. Viene condannato definitivamente all'ergastolo in contumacia, nel 1991.

Battisti sostiene di "non aver mai ucciso nessuno e di non aver mai voluto uccidere nessuno” e afferma anche che il processo nei suoi confronti sia stato condotto “senza garanzie giuridiche”, e con l'uso di “confessioni estorte con la violenza”.

Armando Spataro, il pubblico ministero che di Battisti si è occupato più a lungo, operando nell’antiterrorismo per anni a Milano prima come sostituto e poi come procuratore aggiunto, sostiene da anni che Battisti è soltanto “un assassino puro”.

Spataro dice anche che è “assolutamente ridicolo e falso che siano stati accertati, nel caso Battisti, casi di tortura. Subito dopo l’omicidio del gioielliere Torregiani, fu individuato uno degli autori del fatto. Due suoi parenti e alcuni degli arrestati resero dichiarazioni fondamentali a carico degli assassini che, però, cercarono di ritirare due giorni dopo affermando che erano state loro estorte con torture. I giudici che si occuparono del caso, e non io, accertarono facilmente che quelle denunce erano false e strumentali”.

Spataro aggiunge che “Battisti non è stato condannato solo per le accuse dei pentiti. Nella base dove fu arrestato, nel 1979, si trovarono anche i documenti di rivendicazione degli omicidi. La verità, dunque, sta scritta nelle sentenze”.