Investigatori privati a Roma contro i netturbini assenteisti

Evidentemente non bastavano né carabinieri, né agenti della polizia di Stato o della Guardia di finanza, né quelli della municipale. Dalla prossima settimana il Comune di Roma, contro l’assenteismo diffuso tra i 7.800 dipendenti dell’Ama, l’Azienda municipale per l’ambiente, ha deciso di sguinzagliare anche gli investigatori privati.

Il Comune sta cercando di fare fronte all’elevato assenteismo, che tra i netturbini romani è singolarmente elevato: nel terzo trimestre 2018, per esempio, il tasso di assenze è stato del 14,6%.

La Procura della Capitale, peraltro, ha anche avviato un’inchiesta sulle centinaia di assenze tra i netturbini, che da Natale a Capodanno hanno permesso alla città di trasformarsi in un mezzo deposito di rifiuti: cassonetti mai svuotati, pile di immondizia ovunque.

Gli investigatori privati ingaggiati dal Comune incroceranno i dati sulle assenze per malattia “breve”, quelle inferiori ai sei giorni, e quelle dovute ai congedi in base alla legge 104 per l’assistenza ai familiari disabili. I loro accertamenti serviranno proprio per verificare se il dipendente che utilizza le giornate di congedo le usa per assistere la persona malata o invalida, come prevede la legge. O per fare vacanza a spese della comunità