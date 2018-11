La Cassazione: chi va online su siti per incontri tradisce il coniuge

Non abbandona il tetto coniugale la moglie che se ne va di casa dopo aver sorpreso il marito a navigare su internet in cerca di relazioni con altre donne: questo perché la scoperta del "tradimento", per quanto informatico, si trasforma in "una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione".

Navigare su web in cerca di relazioni è quindi una specie di tradimento. Anche se la ricerca di un partner occasionale non si concretizza in un incontro vero e proprio. È questa la severissima verità contenuta in una recente sentenza della prima sezione civile della Cassazione, emessa a conferma di una sentenza della Corte d’Appello di Bologna.

I supremi giudici hanno così respinto il ricorso di un ex marito che chiedeva di addebitare la causa della separazione alla ex moglie, sostenendo avesse violato l'obbligo di coabitazione: la donna se n’era andata di casa quando aveva scoperto che lui aveva navigato sul web, cliccando su siti d’incontri per “cuori solitari”.

Il marito abbandonato aveva sostenuto che "la circostanza (cioè la sua navigazione online, ndr) non era sufficiente a provare che l'allontanamento fosse dipeso esclusivamente da ciò, in assenza di pregresse tensioni tra i coniugi".

L'uomo, che ha una pensione di circa tremila euro mensili, chiedeva ai giudici anche di cancellare l'obbligo di contribuire per 600 euro al mese al mantenimento della moglie separata. Anche a questa richiesta la Cassazione ha risposto con un No.