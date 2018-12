Il marito è infedele? Non merita il risarcimento per la morte della moglie

Padre, figli e fratelli sì, ma il marito infedele invece no: il traditore non ha alcun diritto al risarcimento per la morte accidentale della moglie. Così ha stabilito la terza sezione civile dalla Corte di cassazione, motivando pochi giorni fa una sentenza dello scorso luglio (per la cronaca, è la numero 31950/2018).

La signora, L. M., era morta a Potenza intorno alle 20 del 16 luglio 1998 quando, alla guida della sua Polo Volkswagen, si era scontrata con un trattore non assicurato, che mentre il sole tramontava circolava per una strada provinciale “in condizioni di scarsa visibilità e con il rimorchio non munito di dispositivi di illuminazione”.

Già la Corte d’appello di Potenza aveva escluso il marito dal risarcimento, che in assenza di un’assicurazione del trattorista era stato pagato dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Ma di fronte alla decisione l’uomo aveva fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici di secondo grado avessero erroneamente valutato le “sofferenze morali subite in conseguenza della morte del coniuge”.

Il vedovo aveva sostenuto infatti che “la relazione sentimentale extraconiugale non può costituire un elemento utile a ritenere cancellato totalmente il legame affettivo esistente con il coniuge deceduto, e a negare qualsiasi forma di risarcimento del pregiudizio morale”. Insomma, secondo l’uomo avere un’amante non bastava a sminuire né tantomeno a cancellare il suo dolore per la scomparsa della moglie, e quindi anche il danno affettivo che ne aveva ricevuto.

La Cassazione gli ha dato torto. I supremi giudici, infatti, hanno stabilito che nel caso in questione “la presunzione di sussistenza tra coniugi non separati di un progetto di vita in comune e di un vincolo affettivo era stata superata”. E questo perché il vedovo “aveva avuto una relazione extraconiugale, dalla quale era nato un figlio tre mesi prima della morte della moglie”.

Di fronte a questa realtà incontrovertibile, secondo la sentenza, il vedovo non aveva dimostrato “l’effettiva, perdurante sussistenza di un vincolo affettivo tra i coniugi, anche se non legalmente separati”.

In base alla sentenza, insomma, per difendere la sua pretesa di essere risarcito il coniuge superstite è tenuto a dimostrare di aver effettivamente subito un danno morale per la persistenza del vincolo affettivo.

Ma l’esistenza di quel legame non è automatica, ha sentenziato la Cassazione. Può essere infatti superata da elementi di segno contrario: per esempio una separazione legale, ma anche l'esistenza di una relazione extraconiugale, che in base al Codice civile (articolo 143) costituisce inadempimento all'obbligo di fedeltà tra coniugi. Sentenza severa, e quasi moralistica: ma tutto sommato anche giusta.