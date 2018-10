Operazione antidroga a scuola: il cane "smaschera" la prof

Un blitz antidroga, compiuto due giorni fa dai carabinieri di Venezia in una scuola media superiore di Portogruaro, si è concluso con una scoperta singolare. Accompagnati da un cane antidroga, i militari sono entrati nel liceo per uno dei due controlli settimanali organizzati dalla prefettura con l’operazione “Scuole sicure”.

I carabinieri sono entrati in tutte le classi, e il cane ha cominciato ad annusare. L’operazione ha individuato un giovane come detentore di droga a fini di spaccio, mentre altri due avevano addosso piccoli quantitativi di hashish e di marijuana. Ai tre studenti sono state controllate anche le rispettive abitazioni, e grazie al rinvenimento di altre sostanze stupefacenti sono stati tutti segnalati alla prefettura.

Ma il colpo di teatro è venuto alla fine del controllo, quando il cane ha “puntato” insistentemente anche una docente. I carabinieri l'hanno interrogata, e la donna alla fine ha ammesso di fare uso di hashish.

L’insegnante non ne aveva con sé, a scuola, ma il cane ne aveva evidentemente percepito l’odore sugli abiti. Anche per la professoressa è scattata la perquisizione domiciliare, che ha portato alla scoperta di meno di un grammo di hashish. Anche lei è stata segnalata alla prefettura di Venezia, come “assuntore di sostanze stupefacenti”.