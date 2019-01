Scuola e diplomi falsi, in Veneto lo scandalo si allarga a 100 bidelli

Sono circa cento i bidelli che soltanto in Veneto rischiano di essere licenziati per aver presentato alle scuole che li hanno assunti diplomi e titoli di studio fasulli.

Ieri AffarItaliani aveva rivelato la notizia dei primi cinque probabili licenziamenti, tra Veneto e Campania, segnalando che lo scandalo si sarebbe allargato a macchia d’olio, e oggi dall’amministrazione scolastica veneta trapela che dalle indagini compiute su un centinaio di assistenti è emersa l’assenza di riscontri sui diplomi presentati.

Per tutti si prospetta quindi una denuncia alla magistratura penale. I reati potenziali sono gravi: truffa ai danni dello Stato, dichiarazione mendace e presentazione di falsità ideologica. Le pene teoriche complessive per i tre reati cumulati vanno da un minimo di due fino a un massimo di 13 anni di reclusione.

Secondo Il Gazzettino di Venezia di oggi, i casi riguardano in particolare molti istituti scolastici veneti, dove negli ultimi anni sono stati assunti in gran numero bidelli originari del Sud, grazie a elevati titoli di formazione che hanno innalzato il loro punteggio nelle classifiche.

Si tratta di bidelli di “terza fascia”, da cui i dirigenti di istituto possono attingere per assegnare le supplenze. Sono numerosi i casi in cui i candidati hanno aggiunto anche titoli e specializzazioni in informatica, che consentono di maturare ulteriori punti. Così sono saliti nelle liste delle assunzioni e hanno ottenuto supplenze annuali, garantendosi anche l’accesso alle graduatorie provinciali da cui si accede all’immissione in ruolo.

Il fenomeno è diffuso in tutta Italia, scrive Il Gazzettino, ma in Veneto è esploso perché qui quasi il 50% del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole (cioè bidelli, contabili, addetti gestionali, strumentali e di sorveglianza) è precario.