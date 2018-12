Quattro indagati per il crollo della scala mobile a Roma

A causare il cedimento della scala mobile nella fermata "Repubblica" della metropolitana di Roma, che lo scorso 23 ottore, causò 24 feriti non sarebbero stati i tifosi del Cska di Mosca, ma la manutenzione inadeguata.

Subito dopo l'incidente, si ipotizzò che a provocarlo fossero stati i sostenitori della squadra russa: alcune cronache raccontarono che in molti, forse ubriachi, si fossero messi a saltare sulla struttura. La Procura di Roma, al contrario, ha appena deciso di indagare tre funzionari dell'Atac, l'azienda municipalizzata dei trasporti, e in particolare ne sono responsabili per la manutenzione e i collaudi.

Un quarto indagato è il legale rappresentante della società che ha vinto l'appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scale mobili della metropolitana della Capitale.

I reati ipotizzat sono disastro colposo e lesioni colpose. La Procura sta per affidare a un perito l'analisi delle cause meccaniche del cedimento. In base alle prime indagini, avrebbe ceduto di colpo il sistema che fa girare gli scalini di metallo della scala mobile e non sarebbe entrato in funzione il freno di emergenza.

In base ai video analizzati dal sostituto procuratore Francesco Dall'Olio, non è emersa alcuna manifestazione o condotta anomala da parte dei tifosi della squadra russa. Nessuno, questo è stato appurato, si sarebbe messo a saltare a tal punto da danneggiare la scala mobile. È per questo motivo che la Procura si è concentrata sull'ipotesi della scarca manutenzione.

L'Atac, poche ore dopo l'incidente, aveva diffuso un comunicato nel quale era scritto che "sulla scala mobile sono stati effettuati regolarmente gli interventi di manutenzione, le verifiche e le prove dei dispositivi di sicurezza, secondo quanto pervisto dal piano di manutenzione e dalla normativa".

L'indagine prosegue.