Roma, 19 feb. (askanews) - A causa della presenza di fumo proveniente da una intercapedine nell'area interrata sottostante l'area Schengen, il terminal di Ciampino è stato evacuato a scopo precauzionale intorno alle ore 8 di stamane.Secondo quanto si spiega in una nota non si registra alcun problema per i passeggeri e per le infrastrutture. Il personale di Adr ha assistito i passeggeri in attesa. L'operatività del terminal è in corso di ripresa.