Andrea Satta: "Margherita Hack mi chiese di suonare la tromba"

Roma, (askanews) - Andrea Satta, cantante dei T tes de Bois, gruppo folk-rock che ha inventato il palco a pedali e noto per le sue esibizioni su tram, camioncini o grandi palchi, racconta di quella volta che chiamò Margherita Hack per chiederle di recitare nel videoclip "Alfonsina e la bici", dedicato ad Alfonsina Strada, la prima donna che partecipò a un Giro d'Italia."Nessuno poteva fare Alfonsina Strada meglio di Margherita Hack. Con Agostino Ferrente che è il regista del videoclip, uno straordinario regista di documentari, ci è venuta l'idea di chiamare Margherita, che io già conoscevo abbastanza bene e le ho detto 'Margherita vieni a fare questa cosa?' e siamo andati in una ciclofficina romana, alla Snia, a girare questa clip. Lei disse 'sì, sì, prendimi il treno, però mi devi far saldare e suonare la tromba'. E' fatta. E così Alfonsina Strada che è questa ragazza che partecipò al giro d'Italia del '24, unica donna nella storia del giro. Pensa che la Gazzetta dello Sport, che allora come oggi organizzava il giro non ebbe il coraggio di scrivere Alfonsina, non poteva scrivere Alfonsino, quindi scrisse Alfonsin. Lei si presentò stretta dentro una blusa per sembrare meno femmina e qualcuno aveva capito e molti no che mezzo al gruppo c'era una donna che correva con loro e finì quel giro d'Italia", ricorda Satta, che ha anche una grande passione per la bici.