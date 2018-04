Anziano aggredito sotto casa a Milano, video diffuso da Polizia

Milano (askanews) - E' ancora ricoverato in condizioni gravi ma stabili l'anziano aggredito selvaggiamente lo scorso sabato sotto casa a Milano in Via Valtorta da un romeno di 30 anni a scopo di rapina. Intanto la polizia ha diffuso le immagini delle telecamere di sicurezza dello stabile dove abita la vittima: si vede un uomo che, fingendo di telefonare, attende l'anziano che rientra a casa con le borse della spesa. Quando arriva davanti al portone il rapinatore gli va incontro e lo colpisce con estrema violenza con due pugni al volto. L'anziano cade all'indietro, picchiando la testa sul selciato. A questo punto il rapinatore si inginocchia su di lui, gli fruga nelle tasche, gli prende il portafoglio e si allontana.Grazie a queste immagini, il rapinatore è stato arrestato dalla polizia.