Arriva in edicola l'album Panini Calciatori 2017-2018

Milano, (askanews) - E' in edicola "Calciatori 2017-2018", la 57esima edizione delle collezione ufficiale di figurine Panini dedicata ai protagonisti del campionato. Una raccolta sempre più ricca di informazioni e curiosità che fotografa in modo completo ed esaustivo la stagione di calcio in corso. Antonio Allegra, direttore mercato Italia Figurine Panini: "Se l'edizione dello scorso anno è stata caratterizzata dal cambiamento del formato di album e figurine, quest'anno si è lavorato in termini di arricchimento dei contenuti editoriali oltre che di grafica e immagini".L'album "Calciatori 2017-2018" ha 128 pagine, la copertina è caratterizzata dall'immagine di un pallone tenuto fra le mani di un ragazzino con le foto di top players del campionato in corso.